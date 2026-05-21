Valērijs Zalužnijs brīdina Rietumu valstis par "pelēkajām zonām", atsaucoties uz Ukrainas pieredzi
Ukrainas vēstnieks Apvienotajā Karalistē un bijušais Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs, atsaucoties uz Ukrainas pieredzi, brīdināja Rietumu valstis par tā dēvēto "pelēko zonu" izveidi.
Par to bijušais Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks rakstīja materiālā NV.
Zalužnijs uzsvēra, ka veidojot taisnīgu drošības koncepciju nākotnes pasaules kārtībā, nedrīkst būt "pelēkās zonas". Viņaprāt, šīs zonas neizbēgami kļūs par kāda interešu sfēru un radīs milzīgas problēmas kaimiņvalstīm.
"Ukrainas pieredze rāda, ka, ja jūs piekrītat buferzonai, jums noteikti jārēķinās ar jaunu karu," norāda Zalužnijs.
Bijušais virspavēlnieks uzsvēra, ka variants ar miera līgumu ar Krieviju, kas ietver "buferzonas", Kijivai vairs nekad nederēs. Pēc viņa teiktā, šādam risinājumam nevajadzētu piekrist arī valstīm, kuras dala robežas ar Ukrainu.
Valērijs Zalužnijs uzskata, ka pašlaik brūk pasaules kārtība, kas tika izveidota pēc Otrā pasaules kara beigām. Par to liecina Krievijas karš pret Ukrainu un ASV un Izraēlas karš pret Irānu. Šobrīd ANO un citas starptautiskās organizācijas, kā arī starptautiskā tiesību sistēma nespēj garantēt drošību.