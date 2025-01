Zalužnijs Putinam pareģojis Hitlera likteni...

Krievijas režīms labāk par civilizētām valstīm ir pielāgots karam - tas spēj mobilizēt miljoniem cilvēku kara uzdevumu risināšanai, sākot no ierakumu rakšanas līdz šāviņu un dronu ražošanai, bet pilsoņi diktatūrā baidās izvairīties no mobilizācijas, rakstīja Zalužnijs. Taču ukraiņi ar sabiedroto atbalstu apguvuši jaunākās militārās tehnoloģijas, "kas jau kļūst izšķirošas un mainīs nākotnes globālo drošību", raksta "The Moscow Times".