Zalužnijs vaino Zelenski 2023. gada Ukrainas armijas pretuzbrukuma neveiksmē
Bijušais Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs intervijā "Associated Press" komentēja 2023. gada pretuzbrukuma neveiksmi, kas notika viņa vadībā.
Viņš neveiksmē vainoja prezidentu Volodimiru Zelenski, apgalvojot, ka "Zelenskis un citas amatpersonas nepiešķīra nepieciešamos resursus".
Šī ofensīva nesasniedza savus izvirzītos mērķus. Pēc viņa teiktā, sākotnējais plāns, kas tika izstrādāts, piedaloties NATO partneriem, paredzēja spēku koncentrēšanu vienā virzienā Zaporižjas apgabalā, kam sekotu virzība uz Azovas jūru. Tomēr, kā atzīmēja Zalužnijs, praksē spēki un līdzekļi tika sadalīti pa vairākiem frontes sektoriem. Tas, viņaprāt, samazināja ofensīvas potenciālu, ļaujot Krievijas karaspēkam iegūt laiku un nostiprināt savu aizsardzību.
Bijušais virspavēlnieks arī skaidri norādīja, ka plāna īstenošanai nepieciešamie resursi netika pilnībā nodrošināti. Divas Rietumu amatpersonas, kas runāja anonīmi, apstiprināja "Associated Press", ka operācija patiešām atkāpās no sākotnējā plāna. Intervija kļuva par vienu no Zalužnija pretrunīgākajiem komentāriem kopš viņa atkāpšanās no amata un vēlreiz saasināja debates par 2023. gada kampaņas neveiksmes iemesliem.
Zalužnijs no Ukrainas armijas komandiera amata tika atbrīvots 2024. gada februārī. Tā paša gada maijā Zelenskis iecēla viņu par vēstnieku Lielbritānijā.
Bijušais armijas komandieris vairākkārt ir minēts kā galvenais Zelenska konkurents, ja Ukrainā notiktu prezidenta vēlēšanas. Ukrainas prezidents 2025. gada decembrī paziņoja, ka ir gatavs rīkot vēlēšanas ar nosacījumu, ka valsts pilsoņiem tiks sniegtas drošības garantijas.