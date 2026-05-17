Pēc dronu uzbrukuma pirmā no šoka attapusies Zaharova, kura pamanījusies triecienos Maskavai vainot pat Eirovīziju...
Krievijas Ārlietu ministrijas oficiālā pārstāve Marija Zaharova svētdien pirmā no Kremļa amatpersonām savā ierastājā stilā reaģējusi uz vērienīgo dronu uzbrukumu Maskavas reģionam, nosaucot to par kārtējo "Kijivas režīma masveida teroraktu", kas esot sarīkots par Eiropas Savienības (ES) līdzekļiem.
Komentējot naktī notikušo triecienu, Zaharova paziņoja, ka uzbrukums Maskavai un tās apgabalam esot veikts "skanot 'Eirovīzijas' dziesmām un par Eiropas sponsoru naudu". Viņa arī apgalvoja, ka trieciena mērķi esot bijuši mierīgie iedzīvotāji.
Citas Kremļa amatpersonas pagaidām uz masīvo Ukrainas bezpilota lidaparātu triecienu Krievijas galvaspilsētai nav reaģējušas.
Tikmēr sociālajos tīklos un platformas „Telegram” kanālos strauji izplatās desmitiem video liecību, kurās vietējie iedzīvotāji neslēpj neizpratni un paniku par naktī piedzīvoto.
Krievijas sabiedrībā, kas līdz šim lielākoties centās ignorēt karu Ukrainā, pēkšņi saskārusies ar to realitāti, ko ukraiņi piedzīvo teju ikdienu.
„Nekad nebiju iedomājusies, ka karš atnāks arī pie mums,” īsā, „Telegram” publicētā video, fonā skanot sirēnām, histēriski raudot, saka kāda Maskavas apgabala iedzīvotāja.
Citos video materiālos, kas uzņemti daudzstāvu namu rajonos Himkos un Mitiščos, dzirdami cilvēku šausmu pilni kliedzieni brīdī, kad virs dzīvojamajām ēkām zemā augstumā ar pārlido droni, kam seko dobji sprādzieni.
Zeļenogradā triecienā cietis tehniskais parks "Elma" un naftas pārstrādes rūpnīca, savukārt Solņečnogorskas rajonā fiksēts trāpījums naftas pārkraušanas stacijai, platformā "Telegram" ziņo kanāls "Astra". Sprādzieni naktī bija dzirdami arī pašā Maskavas centrā.
Tajā pašā laikā uzbrukums izraisījis pamatīgu haosu Maskavas aviācijas mezglā. Šeremetjevas starptautiskās lidostas teritorijā pēc dronu atlūzu nogāšanās izcēlies ugunsgrēks, un kopumā Šeremetjevas un Vnukovas lidostās atcelti vai atlikti vairāk nekā 300 reisi, ziņo tīmekļa medijs RBK.
Krievijas varasiestādes apstiprina, ka dronu triecienu un pretgaisa aizsardzības darbības rezultātā krītošas atlūzas skārušas arī daudzstāvu dzīvojamās ēkas Himkos, Istrā un Krasnogorskā. Dzīvību zaudējuši trīs cilvēki – viens Himkos un divi Mitiščos, bet vēl vairāk nekā desmit guvuši ievainojumus.
Ukrainas puse uzbrukumu pagaidām nav oficiāli komentējusi, taču valsts prezidents Volodimirs Zelenskis jau aizvadītajā nedēļā brīdināja, ka Kijiva noteikti atbildēs uz Krievijas 13. un 14. maija masveida triecieniem, kuros Ukrainas galvaspilsētā tika nogalināti vairāk nekā 20 cilvēki.