FOTO: tvīda žaketes, šarms un retro motocikli - Rīgā krāšņi aizvadīts „Distinguished Gentleman’s Ride”

Rīgā krāšņi aizvadīts „Distinguished Gentleman’s Ride”
Jau sesto reizi Latvijā norisinājās pasaulē slavenais labdarības un stila brauciens „Distinguished Gentleman's Ride".
Svētdien, 17. maijā, Rīgas ielas pieskandināja simtiem klasisko un retro motociklu motoru rūkoņa. Jau sesto reizi Latvijā norisinājās pasaulē slavenais labdarības un stila brauciens „Distinguished Gentleman’s Ride” (DGR).
Pasākums vienā dienā apvienoja elegantus kungus un dāmas, lai ne tikai demonstrētu krāšņus spēkratus, bet arī vāktu ziedojumus un aktualizētu divas vīriešiem aktuālas tēmas – prostatas vēža pētniecību un garīgo veselību.
Kā jau katru gadu, dalībnieki pret dreskodu izturējās ar vislielāko rūpību. Rīgas ielās varēja vērot braucējus rūpīgi koptās tvīda žaketēs, smokingos, ar tauriņiem un eleganti ieveidotām ūsām, sēžot uz koptiem vintage un klasiskā stila motocikliem.
Gan motociklam, gan cilvēkam vajadzīga tehniskā apkope
Džentlmeņu brauciens sākās plkst. 10.00 Brīvības gatvē 401, pie „Triumph Rīga” salona. Stundu vēlāk, plkst. 11.00, dalībnieki tikās ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) ārstiem – urologu Dr. Reini Riekstiņu un Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītāju Dr. Alekseju Višņakovu.
Klātesošie noklausījās vērtīgus un izglītojošus stāstus par vīriešu veselību, uzsverot vērību pret savu ķermeni. Ārsti vilka trāpīgu paralēli ar tehnikas pasauli:
„Tāpat kā ikvienam labam motociklam reiz pa reizei ir nepieciešama tehniskā pārbaude un apkope, arī cilvēka organismam vajadzīga regulāra profilakse. Savlaicīga vizīte pie ārsta var glābt dzīvību.”
Unikāli kadri ar 150 gadus vecu fotokameru
Īpašu māksliniecisku un vēsturisku noskaņu pasākumam piešķīra ekskluzīva fotosesija, kurā dalībniekus iemūžināja fotogrāfs un sava amata lietpratējs Māris Ločmelis. Viņš strādāja ar autentisku, 150 gadus vecu fotokameru un sudraba platēm.
Katra fotogrāfija tika attīstīta turpat uz vietas – improvizētos lauka apstākļos speciāli izveidotā, pārvietojamā laboratorijā, raisot milzīgu pasākuma viesu interesi.
„DGR ir viens no tiem pasākumiem, kas liek paraudzīties uz motociklistiem nevis vienkārši kā uz stilīgu un vasarīgu izklaižu meklētāju publiku, bet gan kā uz sociāli atbildīgiem pilsoņiem,” uzsver pasākuma organizētājs un „Triumph Rīga” pārstāvis Arnis Blodons.
„Ar šādu vienotību visos kontinentos mēs pievēršam sabiedrības uzmanību garīgās veselības nozīmei un vēža agrīnās diagnostikas izpētei. Tas ir vienreizēji, ka šī kustība vienas dienas laikā visā pasaulē spēj piesaistīt ziedojumus daudzu desmitu miljonu dolāru apmērā. Sargi sevi, un arī Moto dievs tevi pieskatīs!”
Brauciena maršruts Rīgā šogad vijās no Brīvības gatves pa Pērnavas, A. Čaka, Krasta un Lubānas ielām, līdz krāšņais finišs tika sasniegts Hipokrāta ielā 4, tieši pie Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas.
Kopš 2012. gada pasaulē braucienā piedalījušies jau vairāk nekā 500 000 motociklistu. Vīriešu veselības pētījumiem un atbalsta programmām kopumā saziedoti vairāk nekā 60 000 000 ASV dolāru. Labdarības akcija vienlaikus norisinās 121 pasaules valstī.
Rīgā pasākums veiksmīgi notiek kopš 2021. gada, šogad atzīmējot savu sesto gadskārtu. Starptautisko kustību „Distinguished Gentleman’s Ride” Latvijā jau tradicionāli atbalsta un organizē uzņēmuma SIA „SDK” nodaļa „Triumph Rīga”.