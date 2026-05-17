Šodien 15:42
No 19. maija izmaiņas Jūrmalas 1. maršruta autobusa kustības sarakstā
Šī gada 18. maijā noslēdzas VAS “Latvijas dzelzceļš” īstenotie dzelzceļa infrastruktūras remontdarbi līnijā Tukums II–Rīga, informē Jūrmalas pašvaldība.
Pēc remontdarbu pabeigšanas vilcienu satiksme tiks atjaunota pilnā apjomā atbilstoši vasaras kustības pamatsarakstam.
Lai nodrošinātu ērtāku savienojumu ar vilcienu reisiem, precizēts 1. maršruta “Buļļuciems–Bulduri” autobusa kustības saraksts, salāgojot to ar vilcienu kustības grafiku.
Plānojot izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā, tiek ņemta vērā arī savienojamība ar citiem pilsētas maršrutiem, lai Jūrmalas iedzīvotājiem - gan skolēniem, gan strādājošajiem - nodrošinātu ērtāku nokļūšanu izglītības iestādēs un darbavietās pilsētas teritorijā.
Iekāpjot autobusā, atceries reģistrēt savu iedzīvotāja karti/skolēna apliecību! Tas palīdzēs plānot sabiedrisko transportu tā, lai brauciens būtu ērtāks un pieejams visiem!