Luvrā nolaupītie dārgumi
Varas iestādes ziņo, ka zagļi, kuri aizvadītajā dienā 7 minūšu laikā aplaupīja Luvru, nolaupījuši dārgumus vairāku desmitu miljonu eiro vērtībā. ...
Pasaulē
Šodien 18:25
Luvras bezprecedenta apzagšanas lietā aizturēti vēl četru cilvēki, pasakaini vērtās dārglietas pazudušas bez pēdām
Francijas likumsargi Luvras zādzības lietā otrdien aizturējušas vēl četrus cilvēkus, pavēstīja Parīzes prokurore Laura Beko.
"Tie ir divi 38 un 39 gadus veci vīrieši un divas 31 un 40 gadus vecas sievietes," sacīja prokurore. Par zādzību jau apsūdzēti četri citi cilvēki - trīs vīrieši un viena sieviete.
19. oktobrī maskās tērpti noziedznieki ielauzās Luvrā un nozaga deviņus eksponātus no imperatoru kolekcijas, arī Napoleonam un viņa sievai Žozefīnei piederošas rotaslietas. Nolaupīto dārglietu vērtība tiek lēsta 88 miljonu eiro apmērā.
Dārglietas joprojām nav atrastas.