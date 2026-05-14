Krievija veic masīvu gaisa uzbrukumu Kijivai
Krievijas bruņotie spēki ceturtdienas rītā veica masīvu gaisa uzbrukumu Kijivai.
"Ienaidnieks dod triecienu Kijivai ar bezpilota lidaparātiem un ballistiskajām raķetēm," lietotnē "Telegram" paziņoja Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko.
"Pilsētā notiek sprādzieni. Galvaspilsēta ir pakļauta masīvam ienaidnieka uzbrukumam," viņš piebilda.
Kijivas Dņipro rajonā krītošas dronu atlūzas izraisīja ugunsgrēku uz piecstāvu dzīvojamās ēkas jumta. Holosejevas rajonā atlūzas nokrita uz ceļa braucamās daļas.
Solomjankas rajonā aizdegās automobilis stāvvietā. Oboloņas rajonā atlūzas trāpīja biznesa centra ēkai un dzīvoklim dzīvojamēkas 12. stāvā, izraisot ugunsgrēku, pavēstīja Kijivas pilsētas kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko.
Darņicas rajonā ir sagruvušas dzīvojamās ēkas konstrukcijas, un zem gruvešiem ir bloķēti cilvēki.
Tkačenko ziņo, ka nakts triecienā Kijivai nogalināts vismaz viens cilvēks un 16 ievainoti.
Tikmēr gaisa spēki brīdina, ka Kijivas virzienā lido vēl vismaz viena raķete.
Tiek ziņots arī par bezpilota lidaparātiem, kas joprojām tuvojas Ukrainas galvaspilsētai un citām pilsētām.
Gaisa trauksme Kijivā un vairākos citos Ukrainas reģionos turpinās.