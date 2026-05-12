VIDEO: Aizsardzības ministrijas padomnieks ziņo par NLO novērojumu virs Ukrainas
Aizsardzības ministrijas padomnieks Serhijs "Flash" Beskrestnovs ziņoja par NLO novērojumu virs Ukrainas un aicināja iedzīvotājus dalīties ar videoierakstiem, lai varētu veikt satura analīzi.
Ukrainā tiek reģistrēti un pētīti neidentificēti lidojoši objekti, jo tie varētu slēpt jaunu Krievijas ieroču tehnoloģiju elementus. Ukrainas Aizsardzības ministrijas padomnieks Serhijs "Flash" Beskrestnovs ziņoja, ka NLO pētījumus veic ne tikai Amerikas Savienotās Valstis, bet arī Ukraina.
2023. gadā gaisa izlūkošanas laikā virs valsts frontes līnijas teritorijas tika reģistrēts neidentificēts lidojošs objekts.
Tūlīt pēc video publicēšanas ar viņu sazinājās valdības iestādes pārstāvji, kas šādus pētījumus veic kopš padomju laikiem. Sākoties Krievijai karam pret Ukrainu, NLO izpēte ir kļuvusi par militāru mērķi, un Bruņotie spēki ir pieņēmuši atsevišķu dokumentu, ko apstiprinājis Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks. Pilsoņi, kas ir NLO aculiecinieki, var sūtīt videoierakstus uz e-pasta adresi uap@gur.gov.ua, jo šādi novērojumi var būt ārkārtīgi svarīgi, tostarp valsts aizsardzībai.