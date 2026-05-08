"Cerēsim, ka šis ir kara beigu sākums": Tramps paziņo par trīs dienu pārtraukumu starp Ukrainu un Krieviju
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka Ukraina un Krievija ir vienojušās no sestdienas ievērot trīs dienu pamieru un savstarpēji apmainīties ar 1000 gūstekņiem.
Tramps sociālajos tīklos raksta, ka pamiers sestdien, svētdien un pirmdien, cerams, būs "ļoti ilga, nāvējoša un smaga kara beigu sākums".
"Es ar prieku paziņoju par trīs dienu pamieru (9., 10. un 11. maijā) karā starp Krieviju un Ukrainu," viņš raksta platformā "Truth Social".
Viņš norādīja, ka Krievija šajās dienās svin Uzvaras dienu, taču arī Ukraina bija svarīga Otrā pasaules kara dalībniece.
"Šis pamiers ietvers visu aktīvo darbību pārtraukšanu, kā arī gūstekņu apmaiņu ar 1000 gūstekņiem no katras valsts. Šo lūgumu izvirzīju tieši es, un es ļoti augstu vērtēju to, ka prezidents Vladimirs Putins un prezidents Volodimirs Zelenskis tam piekrita. Cerēsim, ka šis ir ļoti ilga, nāvējoša un smaga kara beigu sākums," raksta Tramps.
Viņš pavēstīja, ka sarunas par kara izbeigšanu turpinās, piebilstot: "Un ar katru dienu mēs esam arvien tuvāk un tuvāk."
Krievijas Aizsardzības ministrija ceturtdienas vakarā paziņoja par pamieru no piektdienas līdz svētdienai saistībā ar tā dēvēto Uzvaras dienu, kas Krievijā tiks svinēta sestdien.
Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš pavēstīja, ka Ukraina ievēros klusuma režīmu no trešdienas, tomēr Krievija turpināja uzbrukumus.