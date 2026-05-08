Situācija saasinās: Irāna jau otro reizi šonedēļ raida raķetes uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem
Iepriekšējais Irānas uzbrukums AAE notika pirmdien, kad Irāna raidīja četras spārnotās raķetes
Situācija saasinās: Irāna jau otro reizi šonedēļ raida raķetes uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem

Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) piektdien paziņoja, ka to pretgaisa aizsardzība atvaira Irānas raķešu un dronu uzbrukumu.

"AAE pretgaisa aizsardzība pašlaik atvaira raķešu un dronu uzbrukumu no Irānas," platformā "X" pavēstīja Aizsardzības ministrija, piebilstot, ka pretgaisa aizsardzība darbojas "dažādās valsts daļās".

Jau ziņots, ka iepriekšējais Irānas uzbrukums AAE notika pirmdien, kad Irāna raidīja četras spārnotās raķetes, no kurām trīs tika notriektas un viena nokrita jūrā.

Pirms tam Irāna nebija uzbrukusi AAE kopš trauslā pamiera spēkā stāšanās spēkā aprīļa sākumā.

