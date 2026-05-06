Baltijas paviljoni protestē pret Krievijas dalību Venēcijas biennālē
Venēcijas biennāles 61. Starptautiskās mākslas izstādes atklāšanas nedēļā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālo paviljonu rīkotāji organizēja solidaritātes gājienu, paužot atbalstu Ukrainai un iestājoties pret Krievijas dalību šajā mākslas notikumā, informēja Latvijas Laikmetīgās mākslas centra komunikācijas vadītāja Dana Zālīte.
Gājiens bija veltīts Ukrainas kultūras darbiniekiem un māksliniekiem, kuri kara apstākļos turpina radīt un pārstāvēt savu valsti, kā arī tiem, kuri zaudējuši dzīvību Krievijas īstenotās mērķtiecīgās vardarbības dēļ.
Gājiens vērsa starptautiskās sabiedrības uzmanību uz Ukrainas kultūras mantojumu, kas tiek sistemātiski iznīcināts, vienlaikus uzsverot steidzamu nepieciešamību nodrošināt tā aizsardzību.
Gājiena maršruts no Lietuvas paviljona cauri Arsenālam, kur atrodas Latvijas paviljons, līdz Igaunijas paviljonam veidoja savienojuma līniju, simboliski atsaucoties uz 1989. gada "Baltijas ceļu", tādējādi apliecinot Baltijas valstu vienotību un solidaritāti demokrātiskajās vērtībās.
Kā ziņots, Eiropas Komisija (EK) brīdinājusi Itālijas valdību un Venēcijas biennāles organizatorus, ka Krievijas dalība prestižajā kultūras forumā pārkāpj Eiropas Savienības (ES) sankcijas, trešdien ziņoja laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz EK vēstules kopiju.
Vēstulē uzsvērts, ka, tā kā biennāles Krievijas paviljons pieder Vladimira Putina valdībai, tā finansējums ir līdzvērtīgs netiešam ekonomiskam atbalstam Kremlim, kas ir aizliegts ar sankciju tiesību aktiem. Biennāles vadībai ir 30 dienas, lai sniegtu atbildi.
Venēcijas biennāle notiks no 9. maija līdz 22. novembrim.
Martā Venēcijas biennāles rīkotāji paziņoja, ka šogad tajā atļaus piedalīties arī Krievijai.
Šo lēmumu asi kritizēja gan Ukraina, gan ES.
ES augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa 21. aprīlī apstiprināja, ka ES nepiešķirs 2028. gada biennālei paredzēto finansējumu 2,3 miljonu eiro apmērā.
Krievija biennālē nav piedalījusies kopš 2022. gada, kad tā sāka pilna mēroga karu pret Ukrainu.
Krievijas paviljonu biennālē pārvalda Jekaterinas Vinokurovas un Anastasijas Karņejevas dibinātais uzņēmums "Smart Art". Karņejeva ir atvaļināta ģenerāļa meita un valsts aizsardzības konglomerāta "Rosteh" direktora vietniece. Vinokurova ir Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova meita.