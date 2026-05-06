Traģiski mirusi Lietuvas deputāta mazmeitiņa; mediķi brīdina vecākus par bērnu iecienītu, bet bīstamu vasaras izklaidi
Svētdien Lietuvas Republikas Seima deputāta Viktora Pranckieša ģimenē notika prātam neaptverama traģēdija – gāja bojā viņa trīs gadus vecā mazmeita.
Meitene kopā ar citiem bērniem aktīvi pavadīja laiku, lecot uz batuta, vēsta portāls "lrytas.lt". Negadījums noticis, kad meitene nejauši nokritusi no batuta.
Batuti ir bērnu ļoti iemīļota izklaide, kuru siltajos mēnešos vecāki un vecvecāki viņiem ar prieku piedāvā.
Tikmēr mediķi pirms vasaras katru gadu brīdina: batuti ir ļoti bīstama izklaide, kas var beigties gan ar vieglām, gan smagām traumām un pat nāvi.
"Batutu traumas – viena no biežākajiem bērnu traumu cēloņiem. Spēļu telpās, rotaļu laukumos, privāto māju pagalmos – batuti ir bīstami visur, īpaši, ja bērniem ļauj lekt bez uzraudzības.
Visbiežāk pie mums tiek atvesti bērni ar sastieptām roku vai kāju saitēm, izmežģītām potītēm vai plaukstas kauliem vai pat lūzumiem. Labi, ja pietiek ar ekstremitātes imobilizāciju un ortozēm.
Bet dažreiz ir galvas, muguras vai kakla traumas, lūzis mugurkauls – cilvēks var palikt invalīds," vēsta Kauņas klīnikas Neatliekamās palīdzības nodaļa. Saskaņā ar Kauņas klīniku mediķu teikto - visdrošāk būtu vispār nelēkt uz batuta.
Tomēr, ja esat nolēmuši uzņemties risku – atcerieties svarīgākos noteikumus:
- lēkājiet pa vienam
- neveidojiet akrobātiskus trikus;
- nepieciešams stabils batuts un aizsargtīkls;
- neatstājiet bērnu bez uzraudzības.
Ļoti bieži var novērot ainu, kad uz viena batuta vienlaicīgi lēkā vairāki bērni. Tieši šis ir lielākais risks.
"Svarīgi ir vecākiem neatstāt bērnus bez uzraudzības un nepieļaut, lai visa grupa lec kopā, jo visbiežāk traumas rodas, ja viens uzkrīt uz otra vai, ja nav malas, un bērns izkrīt uz zemes. Batutam jābūt saliktam atbilstoši visām drošības prasībām un jābūt novietotam uz zāles vai citas mīkstākas virsmas. Jāņem vērā, ka vakars, vai pat visa vasara, var tikt sabojāta, ja kāds neuzmanīgi uzstādīs batutu vai atstās bērnu grupu bez uzraudzības," uzsvēra ārsts.