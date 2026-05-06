"Mēs dzirdējām meitas izmisīgo kliedzienu..." Ceļ trauksmi par šausminošu tendenci platformā "TikTok"
Mediķi ceļ trauksmi par šausminošu tendenci sociālajā platformā "TikTok", kurā bērni publicē video, aicinot sildīt mikroviļņu krāsnī populārās antistresa rotaļlietas, lai it kā padarītu tās vēl "elastīgākas un mīkstākas".
Diemžēl šī bīstamā izklaide jau beigusies ar traģēdijām un smagiem apdegumiem, vēsta izdevums "Daily Mail".
Visbiežāk bērni eksperimentē ar elastīgas gumijas kubiem, kas pildīti ar želejveida vielu. Tomēr mēģinājumi, priekšmetus uzkarsēt beidzas bēdīgi, jo rotaļlietas burtiski uzsprāgst, izšļācot verdošu un lipīgu masu.
Apdegusi seja un mākslīgā koma
Jaunā izaicinājuma sekas ir traģiskas. Sociālajos tīklos jau izplatījušies kadri, kuros redzams deviņus gadus vecais Kelebs no Čikāgas, kurš pēc rotaļlietas eksplozijas guva smagus sejas apdegumus. Par šo gadījumu plaši rakstīja ASV plašsaziņas līdzekļi.
Vēl briesmīgāk šis izaicinājums beidzās septiņus gadus vecajai Skārletai Selbijai no Misūri štata ASV. Meitene nonāca mākslīgajā komā pēc tam, kad mikroviļņu krāsnī uzkarsētā rotaļlieta eksplodēja tieši viņai uz sejas un krūtīm.
"Mēs pēkšņi izdzirdējām meitas izmisīgo kliedzienu. Es panikā mēģināju noplēst verdošo, lipīgo masu no viņas ādas un drēbēm," notikušo atceras meitenes tēvs Džošs Selbijs.
Ārsti bija spiesti ievadīt bērnu mākslīgajā komā, bažījoties, ka smagie sejas un lūpu apdegumi varētu izraisīt dzīvībai bīstamu tūsku un nosprostot elpceļus.
Neatgriezeniskas rētas
Līdzīgi incidenti nesen reģistrēti arī Lielbritānijā. Kādas desmitgadīgas meitenes māte no Bristoles BBC pastāstīja, ka viņas meita guvusi smagus apdegumus, mēģinot atkārtot sociālajos tīklos redzēto video.
"Rotaļlieta mikroviļņu krāsnī atradās vien 30 sekundes. Silikona ārējais slānis slēpa to, cik verdošs patiesībā bija iekšpusē esošais šķidrums. Tagad meita nedrīkstēs atrasties saulē vismaz divas vasaras pēc kārtas, turklāt ārsti nesniedz garantijas, ka rētas kādreiz pilnībā izzudīs," sāpīgajā pieredzē dalās sieviete.
Eksperti ceļ trauksmi
Mediķi un drošības speciālisti aicina vecākus pārrunāt šos riskus ar saviem bērniem, uzsverot, ka "mikroviļņu krāsns nav rotaļlieta, un nepareiza sadzīves tehnikas lietošana var izraisīt postošas sekas".
Eksperti brīdina, ka šādas rotaļlietas nav paredzētas karsēšanai un to eksplozija var radīt pat dzīvībai bīstamus ievainojumus. Turklāt speciālisti norāda uz vēl kādu nopietnu risku – rotaļlietās iestrādātā plastmasa vai metāls karsēšanas laikā nereti izraisa arī pašas mikroviļņu krāsns aizdegšanos.
Reaģējot uz bīstamo tendenci, uzņēmums "Schylling Toys", kas ražo šāda veida rotaļlietas, savā mājaslapā jau publicējis oficiālu brīdinājumu. Tikmēr platformas "TikTok" pārstāvji solījuši nekavējoties dzēst visus videoklipus, kas popularizē šo bērnu veselībai un dzīvībai ārkārtīgi bīstamo rīcību.