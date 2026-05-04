ASV spēki aicina kuģus mainīt maršrutu Hormuza šaurumā
ASV pirmdien uzsāka centienus izvest iestrēgušos kuģus no Irānas bloķētā Hormuza šauruma, aicinot kuģus mainīt savus maršrutus.
Dienu pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja par "Brīvības projektu" kuģu izvešanai, Apvienotais jūras informācijas centrs paziņoja, ka ASV ir izveidojušas "pastiprinātas drošības zonu" uz dienvidiem no tipiskiem kuģošanas ceļiem un aicināja jūrniekus cieši koordinēt savu darbību ar Omānas iestādēm "paredzamā lielā satiksmes apjoma dēļ". Šaurums atrodas starp Irānas un Omānas teritoriju.
Centrs brīdināja, ka kuģošana tuvu ierastajiem maršrutiem, kas pazīstama kā satiksmes nodalīšanas shēma, jāuzskata par ārkārtīgi bīstamu, jo tajā atrodas mīnas, kas nav pilnībā noteiktas un neitralizētas.
Līdz pirmdienas rītam nebija skaidrs, vai kāds kuģis ir pieņēmis ASV piedāvājumu, un Irānas militārā pavēlniecība pirmdien valsts raidorganizācijai IRIB paziņoja, ka kuģiem, kas šķērso šaurumu, ir jāsaskaņo savas darbības ar to.
Tramps sniedza maz informācijas par plānu, kas varētu būt vērienīgs mēģinājums palīdzēt simtiem kuģu un aptuveni 20 000 jūrnieku. Irāna nosodīja šo rīcību kā pamiera pārkāpumu.
Tramps svētdien sociālajos tīklos publicētā ierakstā norādīja, ka Irānas karš ir skāris neitrālas un nevainīgas valstis un "mēs esam šīm valstīm paziņojuši, ka droši izvedīsim viņu kuģus no šiem ierobežotajiem ūdensceļiem, lai tie varētu brīvi un prasmīgi turpināt savu darbību".
ASV Centrālā pavēlniecība paziņoja, ka iniciatīvā tiks iesaistīti eskadriļas mīnu kuģi, vairāk nekā 100 lidmašīnas un 15 000 karavīru.
Kopš kara sākuma Persijas līcī ir iestrēguši kuģi un jūrnieki, daudzi no kuriem atrodas uz naftas un gāzes tankkuģiem un kravas kuģiem.