Aļona Ostapenko WTA rangā pakāpjas uz 36. vietu
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu jaunākajā rangā pakāpusies par četrām vietām un ierindojas 36. pozīcijā.
Pagājušajā nedēļā Ostapenko Madrides "WTA 1000" turnīrā piedzīvoja zaudējumu trešajā kārtā.
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja savu pozīciju nav mainījusi un ir 112. vietā, Anastasija Sevastova, kura pavēstīja par karjers noslēgšanu, zaudējusi 31 pozīciju (226.).
Beatrise Zeltiņa ir par 62 vietām augstāk (557.), Adelīna Lačinova atkāpusies par 37 vietām (647.), Kamilla Bartone - par 64 vietām (790.), bet Diāna Marcinkēviča noslīdējusi par divām pozīcijām zemāk (820.). Elza Tomase pakāpusies par vienu vietu (886.), Sabīne Rutlauka ir par 17 pozīcijām augstāk (900.), Daniela Dārta Feldmane atkāpusies par četrām vietām (1268.), bet Daniela Vismane savu pozīciju nav mainījusi (1268.).
Ranga pirmās divas vietas pozīcijas saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka un Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, ieņemot attiecīgi pirmo un otro vietu. Poliete Iga Švjonteka pakāpusies uz trešo vietu, bet vienu pozīciju zaudējusi amerikāniete Koko Gofa, kura ir ceturtā.
Piektā rangā ir ASV tenisiste Džesika Pegula, sesto vietu ieņem viņas tautiete Amanda Aņisimova, uz septīto vietu pakāpusies krieviete Mirra Andrejeva, vienas vietas kāpums padevies arī itālietei Jasmīnei Polīni un kanādietei Viktorijai Mboko, kuras atrodas astotajā un devītajā pozīcijā, bet labāko desmitnieku noslēdz ukrainiete Elina Svitoļina.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko zaudējusi divas pozīcijas un ieņem 14. vietu, bet Semeņistaja atkāpusies par deviņām vietām (151.) Rangā ārpus labāko piecsimtnieka ir vēl 14 Latvijas tenisistes. Par dubultspēļu ranga līderi kļuvusi čehiete Katerina Siņakova.