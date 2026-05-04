Valsts policijas kinologi dalās ar sirsnīgiem kadriem un kopā ar četrkājainajiem kolēģiem sūta sveicienus valsts svētkos
Foto: Dace Teibe/Valsts policija
Sabiedrība

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 36. gadadienu, Valsts policijas un citu dienestu kinologi kopā ar saviem uzticamajiem četrkājainajiem kolēģiem nosūtījuši sabiedrībai sirsnīgu sveicienu svētkos.

"Valsts policijas kinologi kopā ar citu dienestu kinologiem sveic ikvienu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 36. gadadienā!" teikts likumsargu publiskotajā ierakstā sociālajā tīklā "Facebook".

Svinīgo paziņojumu papildina emocionāli un pavasarīgi kadri, kas tapuši uz sarkanbaltsarkano valsts karogu fona. Fotogrāfijās redzamas smaidīgas policijas amatpersonas kopā ar saviem dienesta suņiem, kuri ikdienā pašaizliedzīgi palīdz rūpēties par valsts un tās iedzīvotāju drošību.

