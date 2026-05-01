Eiropā izplatās klusā epidēmija. Autoritatīvie eksperti piedāvā radikālu risinājumu, kas daudziem ļoti nepatiks
Aknu slimības Eiropā izplatās kā klusā epidēmija, katru gadu prasot simtiem tūkstošu dzīvību.
Autoritatīvie eksperti piedāvājuši radikālu risinājumu, kas uz visiem laikiem mainīs mūsu pirkšanas ieradumus: ieviest tik augstus nodokļus alkoholam un nevēlamai pārtikai, lai tie segtu visu sabiedrībai nodarīto kaitējumu.
Saskaņā ar vadošo Eiropas zinātnieku un ārstu teikto, ir pienācis laiks veikt izšķirošus soļus, lai novērstu gandrīz 300 000 nāves gadījumu gadā, ziņo britu izdevums "The Guardian". Viņuprāt, produktiem jāuzrāda cenas, kas atspoguļo to patieso ietekmi uz veselības aprūpes un sociālo sistēmu.
Radikāli ieteikumi slimību apkarošanai
Eiropas Aknu izpētes asociācijas ekspertu komisija un medicīnas žurnāls "The Lancet" pieprasa valdībām stingrus pasākumus. Viņu nesen publicētajā ziņojumā teikts, ka ir pienācis laiks pievērst uzmanību aknu slimību iznīcinošajai izplatībai.
Starp priekšlikumiem ir prasība pievienot visiem alkoholiskajiem dzērieniem skaidrus brīdinājumus par veselībai nodarīto kaitējumu un aizliegt alkohola un nevēlamās pārtikas reklāmu internetā, kas vērsta uz nepilngadīgajiem. Turklāt gan Eiropas Savienībai, gan Pasaules Veselības organizācijai (PVO) aktīvi jāmudina valstu valdības ievērot šos ieteikumus.
Skaudrā statistika – 780 nāves gadījumi dienā
Eksperti norāda, ka rīkoties jāuzsāk nekavējoties. Tikai aknu ciroze, kas cieši saistīta ar alkohola lietošanu, katru gadu Eiropā prasa 215 000 dzīvību, pie tam vēl 69 400 cilvēki mirst no aknu vēža. Kopumā šīs divas slimības izraisa apmēram 780 nāves gadījumus dienā, kas veido aptuveni trīs procentus no visām nāves reizēm Eiropā.
Par galvenajiem vainīgajiem tiek uzskatīts alkohols, nevēlama pārtika, pārmērīgs svars un vīrusu hepatīts. Zinātnieki uzsver, ka atteikšanās no tādiem riskantiem ieradumiem kā pārmērīga alkohola lietošana un nepareizs uzturs samazinātu aknu slimību izplatību uz pusi, kā arī palīdzētu novērst sirds slimības, diabētu un vēzi.
Komisija rekomendē valdībām mācīties no veiksmīgās cīņas pret smēķēšanu pēdējo desmitgažu laikā. Viņuprāt, ir steidzami jāpievēršas tam, ko Pasaules Veselības organizācija (PVO) sauc par "komerciālajiem veselības noteicējiem" - tabakas, alkohola, ultrapārstrādātu produktu un fosilā kurināmā ražotājiem, kuru produkti, pēc PVO aplēsēm, ir atbildīgi par 2,7 miljoniem nāves gadījumu Eiropā katru gadu.
Valsts kā auklīte vai taisnīga pieeja?
Ja ekspertu aicinājums tiks īstenots, tas novedīs pie strauja cenu pieauguma alum, vīnam un stipriem alkoholiskajiem dzērieniem. Piemēram, analītiskais centrs "Institute of Alcohol Studies" aprēķinājis, ka Apvienotajā Karalistē, lai segtu sabiedrībai nodarīto kaitējumu, nodoklis alum būtu jāpaaugstina par 68 procentiem, sidram – par 227 procentiem, stiprajam alkoholam – par 68 procentiem, bet vīnam – par 34 procentiem.
Lielbritānijas Aknu slimību cīņas fonda izpilddirektore Pamela Hīlija atbalstīja ekspertu prasības, paskaidrojot, ka mērķis nav radīt "valsti-auklīti", bet gan nodrošināt taisnīgus apstākļus, kas atspoguļo reālo kaitējumu.
Tomēr organizācijas "Portman Group", kas pārstāv alkoholisko dzērienu industriju, vadītājs Mets Lamberts pie šī priekšlikuma izturējās kritiski. Viņa teiktais: labākais risinājums ir veicināt mērenu patēriņu un sniegt mērķtiecīgu atbalstu tiem, kas dzer pārāk daudz. Lamberts uzskata, ka jaunie nodokļi sodīs mērenos patērētājus, bet maz palīdzēs tiem, kas dzer visvairāk.
Viņš arī brīdināja par nepamatotu visas nozares demonizēšanu, norādot, ka industrija jau sadarbojas, veicinot atbildīgu mārketingu un marķēšanu.