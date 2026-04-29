Vērsis uzdūra Spānijas "matadoru karali" uz raga. Cietušais stāsta, kā tagad spiests dzīvot. VIDEO
Kad 46 gadus vecais Hosē Antonio Morante Kamačo jeb Spānijā apbrīnotais “Matadoru karalis” pagājušajā nedēļā atgriezās dzimtās Seviljas arēnā “La Maestranza”, lai publikas aplausu pavadījumā nogalinātu kārtējo vērsi, matadors nenojauta, ka viņu gaida pretinieks, kurš radikāli pārvērtīs viņa dzīvi.
🚨Torero josé Antonio Morante de la Puebla ha sido herido y se encuentra muy grave segun reportes tras una cornada de 10 centimetros que le ha perforado el recto. https://t.co/sVLbL4cMSz— Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) April 20, 2026
Pērn profesionālā matadora karjeru noslēgušais Morante, kuru arēnā pazīstams kā Morante de la Puebla, 5. aprīlī tomēr atgriezās, un Seviljas tradicionālajā “Feria de Abril” vēršu cīņā guva triumfālu uzvaru, kritiķiem viņa priekšnesumu novērtējot kā vienu no izcilākajiem pēdējo gadu laikā. Tomēr prieki bija īsi.
20. aprīlī Morante devās arēnā, kur viņu gaidīja 512 kilogramus smagais “Clandestino”. Cīņas gaitā vērsis atteicās akli sekot matadora apmetņa kustībām un metās viņam tieši virsū. Neveiksmīgais matadors tika burtiski uzdurts uz raga, gūstot smagus pēcpuses ievainojumus.
Plašsaziņas līdzekļos vēsta, ka vērša rags apmēram 10 centimetrus dziļi iedūrās Morantes anālajā atverē, saplēšot viņa taisno zarnu un vēdera lejasdaļas muskuļus. Ķirurgi viņu operēja vairāk nekā divas stundas, cietušā fiziskā atveseļošanās prasīs ilgu laiku, taču psiholoģiskā trauma, visticamāk, paliks uz visu mūžu.
Jāpiebilst, ka pēdējais Spānijas profesionālais matadors, kurš zaudēja dzīvību arēnā, bija 29 gadus vecais Viktors Bario, kuru 2016. gadā Teruelā vērsis ar ragiem nāvējoši sadūra krūtīs. Tiesa, šogad dzīvību zaudēja bijušais profesionālais matadors, 51 gadu vecais Rikardo Ortiss, kurš 4. aprīlī Malagas arēnā gatavoja vēršus plānotajām Lieldienu cīņām “Corrida Picassiana”, un viens no vēršiem viņam uzbruka.
Vērša “Clandestino” liktenis nav zināms, taču saskaņā ar tradicionālās koridas noteikumiem cīņu uzvarējušais un tātad izdzīvojušais vērsis vairs nekad netiek laists arēnā. Iemesls ir vienkāršs — cīņai audzētie vērši ir gudri ar labu atmiņu, tādējādi uzvarā gūto mācību vērsis izmantos pret nākamo matadoru, kuru negaida nekas labs.
Morante de la Puebla evoluciona favorablemente tras su muy grave cornada sufrida ayer en la Maestranza.— José Luis Morales (@JLMNoticias) April 21, 2026
José Antonio Morante de la Puebla pasó la noche en la UCI del hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla tras ser intervenido de urgencia en la enfermería de la Real… pic.twitter.com/4AmYTV1aUc
“Man bija grūts vakars,” Morante atzina, būdams Seviljas slimnīcā. Viņa teikto citē izdevums “Hola!”. “Šis ir vissāpīgākais ievainojums, kādu esmu piedzīvojis savā karjerā. Man ļoti sāpēja un es biju ļoti nobijies, jo domāju, ka noasiņoju. Es baidījos, ka viņš būs ticis līdz manām iekšām.”
Ārstējot traumas, Morante cieš no bezmiega un zaudējis apetīti, un uzturvielas viņam ievada intravenozi caur katetru. “Patiesībā man ļoti sāp,” viņš atzina. “Es pārcietu diezgan ikdienišķu nakti ar niecīgi maz miega. Man nav apetītes, un es ceru ar pacietību to visu izturēt.”
Moranti daudzi uzskata par savas paaudzes vienu no izcilākajiem matadoriem, viņu izceļot kā tādu, kurš nekad nav baidījies no briesmām. Pēc tam, kad 2025. gada oktobrī pēc triumfa Madrides “Las Ventas” arēnā viņš simboliski paziņoja par savas karjeras beigšanu, nogriežot savu zirgasti. Kā norāda “The Irish Times”, vēršu cīņas atspoguļojošais žurnālists Antonio Lorka toreiz izteicās, ka vēršu cīņu pasaule kļuva par “bāreni”, jo tobrīd nebija citu tāda līmeņa zvaigžņu.
Morante savulaik atklāti stāstījis par gadiem ilgo cīņu ar psihiskām kaitēm un grūto ārstēšanos. “Esmu domājis par nāvi kā atvieglojumu, bet es nespēju to izdarīt, man ir ģimene un atbildība.”
“Hola!” uzsver, ka Morante ir slavens Spānijas galēji labējās partijas “Vox” atbalstītājs, kurš uzskata, ka partija “devusi cerību ne tikai vēršu cīņu pasaulei, bet arī visiem, kas atkarīgi no savas valsts paražām, tradīcijām, tādām kā, piemēram, medības”.
Pēdējā laikā vēršu cīņu nākotne Spānijā kļuvusi par nopietnu debašu tēmu. Aptuveni 77% spāņu uzskata šo “tradicionālo izklaidi” par “nepieņemamu”, vēl vairāk — to neatbalsta 84% jauniešu. Un veids, kādā šis vēršu cīņu kaislīgais aizstāvis ir sakropļots, ir visnotaļ ironijas pilns, norāda "Hola!".