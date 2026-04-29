Neticami, ko Tramps pateica karalim Čārlzam oficiālajā vizītē ASV. Lasītājs no lūpām atklāj abu sarunu
Pirmdien, 27. aprīlī, britu karalis Čārlzs III ar sievu Kamillu oficiālajā vizītē ieradās ASV.
Pāris minūtes pēc satikšanās Donalds Tramps, kā apgalvo lūpu lasīšanas eksperte, pieskārās sestdienas šaušanas tēmai Baltajā namā žurnālistu asociācijas vakariņās un pieminēja Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, ziņo "New York Post".
"Pēc sveicienu apmaiņas Baltā nama dārzā, šķiet, ka Tramps teica britu karalim: "Šī šaušana..." ziņo lūpu lasīšanas eksperte Nikola Hiklinga. "Es labprāt negribētu stāvēt šeit pārāk ilgi," iespējams atbildēja Čārlzs. "Man šķiet, ka man šeit nevajadzēja būt."
Pēc tam prezidents Tramps jautāja, vai ar karali viss ir kārtībā, pirms sacīja: "Tas nav labi," saskaņā ar Hiklingu, tiesu ekspertu un lūpu lasīšanas analītiķi no "LipReader".
"Es nebiju gatavs, bet tagad esmu gatavs," turpināja Tramps, piebilstot: "Tātad, tieši tagad es runāju ar Putinu. Viņš grib karu."
Čārlzs, pēc Hiklingas teiktā, mēģināja pārtraukt šo sarunu, sakot: "Mēs par to parunāsim vēlāk."
Tramps turpināja šo tēmu, brīdinot: "Man ir sajūta... Ja viņš izdarīs to, ko teica, viņš iznīcinās iedzīvotājus."
"Citreiz," atkārtoja Čārlzs, pirms saruna pārgāja uz Trampa projektu par deju zāles būvniecību Baltajā namā, kuras izmaksas ir 400 miljoni dolāru. "No šejienes viss ir lieliski redzams," teica Tramps. "Tieši līdz deju zālei. Vai vēlaties paskatīties?"
"Es esmu pārliecināts, ka jūs mums parādīsiet," teica Čārlzs, uz ko Tramps atbildēja: "Tieši tā, jums taisnība."
Tramps kopā ar Melāniju pēc tam aicināja pāri uz Balto namu, kad Čārlzs jautāja: "Kur mums iet?" "Mēs ejam šeit," teica Tramps, norādot uz prezidenta rezidenci.
Pāri izbaudīja tradicionālo angļu pēcpusdienas tēju ar mazām sviestmaizēm, mini pīrādziņiem un tēju