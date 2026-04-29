Tramps kļūs par pirmo ASV prezidentu, kas prezidentūras laikā tiks attēlots ASV pasēs
ASV prezidenta Donalda Trampa attēls drīz parādīsies arī dažās ASV pasēs, otrdien paziņoja amatpersonas.
Pasaulē, sevišķi demokrātiskās valstīs, ir maz precedentu, kad esošais valsts līderis tiek attēlots pasēs. Tramps būs pirmais ASV prezidents, kas tiks šādi pagodināts savas prezidentūras laikā.
Valsts departaments paziņoja, ka piedāvās šādas pases ierobežotā metienā, lai atzīmētu ASV Neatkarības deklarācijas 250 gadu jubileju šogad.
Valsts departaments, kas vēsturiski uzskatījis sevi par ārpus partiju politikas stāvošu institūciju, sociālajos medijos publicēja šādas pases paraugu. Tajā redzams Tramps ar bargu seju uz 1776. gada 4. jūlijā pieņemtās deklarācijas fona, bet apakšā greznojas Trampa paraksts zelta krāsā.
Ir paredzēts izlaist arī otru ierobežotu pasu metienu, kurās būs attēlota vēsturiska ASV diibinātāju glezna.
"Tā kā ASV jūlijā svin Amerikas 250. gadskārtu, Valsts departaments gatavojas izlaist īpaša dizaina ASV pases ierobežotā skaitā, lai pieminētu šo vēsturisko notikumu," sacīja Valsts departamenta preses sekretārs Tomijs Pigots.
Cits Valsts departamenta darbinieks sacīja, ka pases ar Trampa attēlu varēs saņemt, tikai personīgi piesakoties Vašingtonā, kamēr tās būs pieejamas. Par šīm pasēm nav paredzēta papildu maksa.
Valstis, kuru pasēs ir iekļauta māksla, parasti tur attēlo dabas vai vēstures ainas.
Pat Ziemeļkoreja, kur pastāv valsts līdera Kima Čenuna personības kults, savās pasēs attēlo nevis viņu, bet svēto Pektusana kalnu.
Pašreizējās ASV pasēs ir attēlotas daudzas valsts vēstures ainas, tostarp izkāpšana uz Mēness, un vēsturiskas vietas, tai skaitā Brīvības statuja.
Kopš atgriešanās prezidenta amatā pērnā gada janvārī Tramps ir bezprecedenta veidos iemūžinājis savu attēlu un vārdu valdības institūcijās.
Finanšu ministrija martā paziņoja, ka uz ASV dolāru banknotēm drīz parādīsies Trampa paraksts.