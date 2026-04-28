ASV aizsardzības ministra sievu izsmej par apģērbu vakariņās Baltajā namā
Baltā nama Žurnālistu asociācijas vakariņas aizēnoja šāvieni, tāpēc viens no svarīgākajiem vakara aspektiem sākotnēji palika pilnīgi nemanīts.
Tomēr tagad modes cienītāji beidzot pievērsuši tam uzmanību un apgalvo, ka ASV aizsardzības ministra sieva greznajām vakariņām izvēlējās lētu un bezgaumīgu kleitu.
Vakariņas, ko organizēja Tramps, tika aizēnotas ar šāvieniem, kas izraisīja haosu Vašingtonas "Hilton" viesnīcas zālē, tāpēc citi vakara notikumi sākotnēji palika nemanīti. Taču ne uz ilgu laiku.
Tagad, kā ziņo "The Cut" un "Diet Prada", uzmanības centrā nonācis cits stāsts, kurā bija iesaistīta Dženifera Raučeta - ASV aizsardzības ministra Pīta Hegseta sieva.
pete hegeseth's wife wore a dress from temu to the white house correspondents dinner (i'm not joking) pic.twitter.com/oCDM2v8rvQ— ella devi (@ellad3vi) April 27, 2026
Ierodoties uz vakariņām kopā ar vīru, Raučeta bija tērpusies svinīgā kleitā ar atlasu jostu un kristāliem. Pie kleitas pasteļrozā krāsā viņa izvēlējās somu tādā pašā tonī.
Kaut arī uz tādu greznu pasākumu ir pieņemts valkāt vislabākos tērpus, sociālo tīklu lietotāji apgalvo, ka Raučeta savu kleitu atradusi "Temu".
"Pīta Hegseta sieva uz vakariņām Baltā nama korespondentu ballē uzvilka kleitu no "Temu". Es nejokoju," rakstīja viens no lietotājiem savā ierakstā X.
Ierakstā, kuru apskatījuši vairāk nekā desmit miljoni cilvēku, autors kā pierādījumu parādīja ekrānšāviiņu no "Temu" kleitas, kas ir pilnīgi identiska tai, ko bija uzvilkusi Raučeta.
Šobrīd "Temu" šī kleita maksā tikai 12,13 eiro. Somiņu, kuru Raučeta paņēma uz vakariņām, var atrast "Amazon" aptuveni par 21,35 eiro. Visdārgākie aksesuāri izrādījās viņas kurpes no "Steve Madden", kuru cena ir apmēram 120 eiro.
Līdzīgu kleitu var atrast arī "AliExpress", kur tā maksā 105,73 eiro, kā arī "Amazon", kur tā šobrīd nav pieejama.
Daudzi nosodīja Raučetu par viņas izvēli, pieļaujot, ka viņa patiešām iegādājās kleitu no "Temu". Citi viņu aizstāvēja, norādot, ka Raučeta izskatās labi un ka tas ir pozitīvs signāls, jo viņa netērē nodokļu maksātāju naudu uz dizaineru kleitām, kuru cena ir tūkstošiem eiro.
Protams, iespējams, ka Raučetas kleita ir oriģinālā versija, bet Ķīnas ātrās modes vietnēs tiek pārdotas tās lētās kopijas. Tomēr tas nenovērsa aizsardzības ministra sievas apsūdzības par gaumes trūkumu.
Pirmkārt, tāpēc, ka Raučetas vīrs, Pīts Hegsets, skaļi nosodījis Ķīnu, sakot: "Viņi veido armiju, kura mērķis ir iznīcināt ASV."
Jāatzīmē, ka paša Hegseta karjeru pavada vairāki naudas skandāli. Saskaņā ar martā publicēto analīzi, tikai septembrī ASV Aizsardzības ministrija iztērēja 93,4 miljardus dolāru. No šīs summas deviņi miljoni dolāru, iespējams, tika iztērēti par Kamčatkas krabjiem un omāriem.
Starp citiem pirkumiem bija klavieres gandrīz par 100 000 dolāriem un saldēti pīrādziņi par 139 000 dolāriem.
Hegsetu arī apsūdzēja mēģinājumā personīgi gūt labumu no kara, kuru, kā tiek apgalvots, viņš izraisīja. Turklāt viņš sastapās ar apsūdzībām finanšu pārkāpumos jau pirms kļūšanas par aizsardzības ministru Trampa administrācijā, un 2017. gadā samaksāja 50 000 dolāru seksuālās uzmākšanās upurim par klusēšanu.
Bet šķiet, ka Hegseta tieksme pēc pārdomātiem tēriņiem neattiecas uz viņa sievas garderobi. Tāpēc sociālajos tīklos joko, ka viņas vīra izdevumu dēļ viņai nākas meklēt lētākas alternatīvas pie ārvalstu ātrās modes tiešsaistes pārdevējiem.
"Diet Prada" norāda, ka, iespējams, šis nav pirmais gadījums, kad Raučeta uz svarīgu pasākumu uzvelk kleitu, kuru iegādājusies no "Temu" vai "Shein".
Raučetas izvēle šķiet īpaši neētiska, ņemot vērā neseno pētījumu, kurā tika atklāts, ka 96 procenti no "Temu" un "Shein" produktiem neatbilst standartiem.