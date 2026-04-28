FOTO: Čārlzs III un Kamilla ierodas Vašingtonā - Tramps jau paspēj pārkāpt karalisko protokolu

Karalis Čārlzs III un Kamilla viesojas ASV pirmo reizi kopš vēsturiskas pauzes
Karalis Čārlzs III un karaliene Kamilla ieradušies Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV), uzsākot četru dienu oficiālo vizīti. Šī ir pirmā britu monarha valsts vizīte ASV kopš 2007. gada, kad valsti apmeklēja karaliene Elizabete II.
Karalis un karaliene pirmdien ieradās Vašingtonā, sākot trīs dienu vizīti Amerikas Savienotajās Valstīs. Karalisko pāri viņu valsts vizītes laikā pie Baltā nama sagaidīja ASV prezidents Donalds Tramps un pirmā lēdija Melānija Trampa. Tas notika pēc tam, kad Bakingemas pils apstiprināja, ka vizīte turpināsies, neraugoties uz sestdienas vakarā Vašingtonā notikušo apšaudes incidentu.
Tiek ziņots, ka karalis bijis “ļoti atvieglots”, uzzinot, ka Tramps incidentā nav cietis. Pēc notikušā pils apstiprināja, ka valsts vizīte turpināsies, kā plānots, ar tikai nelielām izmaiņām programmā.
Pēc svinīgās sagaidīšanas pie Baltā nama četrinieks pulcējās uz tēju, pirms devās uz dārza svinībām, kurās piedalījās arī vairāki ievērojami viesi, tostarp bijušais Lielbritānijas olimpiskās komandas daiļlēcējs Toms Deilijs.
Lasītājs no lūpām Džeremijs Frīmens kopš tā laika sniedzis ieskatu tajā, ko Melānija Trampa sacīja Čārlzam, kad abi satikās aci pret aci pie Baltā nama. Sasveicinoties, karalis, šķiet, sacīja: “Ak, ir tik jauki jūs redzēt.” Uz to Melānija atbildēja: “Es ļoti priecājos jūs redzēt.” Pēc tam viņa ar vienkāršu trīs vārdu komentāru skaidri parādīja savas sajūtas par valsts vizīti: “Esmu patiesi sajūsmināta.”
Pēc tam, kad Tramps paspieda roku karalim, bet Melānija sasveicinājās ar karalieni ar skūpstu uz abiem vaigiem, abi pāri pozēja fotogrāfiem pie Baltā nama, pirms devās iekšā uz tēju.
Pamanīts arī, ka Tramps pagriezās, lai dotos iekštelpās, un pirms tam pieskārās karalim pie pleca. Šī rīcība pārkāpa karalisko protokolu, pārkāpjot nerakstīto noteikumu, kas aizliedz pašam iniciēt fizisku kontaktu. Tomēr šādu žestu bieži var interpretēt arī kā sirsnības pazīmi.
Ķermeņa valodas eksperte Džūdija Džeimsa sacīja: “Šis pieskāriens rokai, kad viņi devās iekšā, arī izskatījās pēc vairāk politiska žesta. Tas bija arī pirmais īstais aktīvās, īpašās draudzības žests no Trampa puses, kurš šoreiz bija krietni atturīgāks nekā ļoti ekspresīvajās ceremonijās, ko redzējām viņu iepriekšējās tikšanās laikā [2025. gada septembrī].”
Eksperte gan norādīja, ka karalis, šķiet, nav bijis satraukts par šo protokola pārkāpumu. Viņa piebilda: “Čārlzs vienmēr šķitis brīvāks šādos jautājumos nekā viņa māte [karaliene Elizabete II], un Trampa žests Trampa mērogiem bija ārkārtīgi piezemēts. Tas bija tikai viegls, piesardzīgs un diezgan pieklājīgs pieskāriens, lai ievirzītu Čārlzu iekšā.”
Vēlāk šodien karalis uzrunās ASV Kongresu, kļūstot tikai par otro monarhu, kurš to darījis. Pirmā karaliskās ģimenes pārstāve, kas to paveica, bija viņa māte pirms vairāk nekā trīsdesmit gadiem — 1991. gadā. Gan karalim, gan Trampam šovakar paredzētas runas vakariņu laikā.
Trešdien karalim paredzēts apmeklēt 11. septembra memoriālu, kur viņš tiksies ar pirmās palīdzības dienestu darbiniekiem, kuri strādāja traģēdijas laikā, kā arī ar bojāgājušo ģimenēm.
Ceturtdien karalis un karaliene oficiāli atvadīsies no Trampiem, pirms dosies uz Bermudu salām, kur karalis arī ir valsts galva.