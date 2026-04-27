Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči un Krievijas diktators Vladimirs Putins.
Šodien 08:06
Irānas ārlietu ministrs ieradies Krievijā uz sarunām ar Putinu
Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči pirmdien ieradies Sanktpēterburgā, Krievijā, kur viņam gaidāmas sarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, vēsta Irānas ziņu aģentūra IRNA.
Sestdien Aragči Pakistānas galvaspilsētā Islamabadā tikās ar Pakistānas armijas komandieri Asimu Muniru, premjerministru Šehbazu Šarifu un ārlietu ministru Ishaku Daru, pēc tam devās uz Omānu un atgriezās Islamabadā.
Pats Aragči platformā "X" pauda, ka sarunās Omānā galvenā uzmanība tika pievērsta droša tranzīta nodrošināšanai Hormuza šaurumā, "lai ieguvēji būtu visi dārgie kaimiņi un pasaule".
"Mūsu kaimiņi ir mūsu prioritāte," norādīja ministrs.