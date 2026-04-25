Irānas ārlietu ministrs Islamabadā tiekas ar Pakistānas amatpersonām un nodod atbildi uz ASV ierosinājumiem
Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči sestdien Islamabadā tikās ar Pakistānas armijas komandieri, lai gan Irāna nepieļauj tiešas sarunas ar ASV delegāciju, kas ir ceļā uz Pakistānu.
Aragči vadītā Irānas delegācija tikās ar feldmaršalu Asimu Muniru, paziņoja Pakistānas amatpersonas. Sanāksmē piedalījās arī Pakistānas iekšlietu ministrs un nacionālās drošības padomnieks.
Irānas ārlietu ministram paredzēta tikšanās arī ar Pakistānas premjerministru Šehbazu Šarifu.
Pakistānā Aragči "apspriedīs jaunāko reģionālo notikumu attīstību, kā arī centienus panākt reģionālo mieru un stabilitāti", paziņoja Irānas Ārlietu ministrija.
Avoti Pakistānas drošības spēkos atklāja, ka Aragči ir ieradies ar Irānas atbildi uz ASV ierosinājumiem, kas tika nodoti Munira trīs dienu vizītes Pakistānā laikā pagājušajā nedēļā.
Pakistāna ir uzņēmusies starpnieka lomu starp abām pusēm un šā mēneša sākumā uzņēma Irānas un ASV delegācijas, kurā bija arī ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss, pirmajā tiešo sarunu kārtā nolūkā izbeigt karu, kas sākās, kad ASV un Izraēla 28. februārī uzbruka Irānai un Irāna atbildēja ar uzbrukumiem pa mērķiem dažādās reģiona valstīs.
Piektdien Baltais nams paziņoja, ka ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un prezidenta Donalda Trampa znots Džareds Kušners dosies uz Islamabadu, lai tiktos ar Irānas amatpersonām, taču nav skaidrs, vai viņi tiksies ar Aragči, ņemot vērā, ka Irāna nepieļauj tiešas sarunas.
Vašingtona ir paudusi gatavību rīkot jaunu sarunu kārtu ar Irānas pārstāvjiem, jo šā mēneša sākumā notikušajā pirmajā sarunu kārtā Islamabadā neizdevās panākt rezultātu.
Irāna līdz šim ir noraidījusi otrās sarunu kārtas rīkošanu, ņemot vērā pastāvīgu saspīlējumu saistībā ar Hormuza šaurumu un citām svarīgām problēmām.