Pasaulslavenais mūziķis Eds Šīrans radikāli mainījis izskatu un izsakās par pārmaiņām dzīvē
Eds Šīrans uzstājas Ņujorkas "Madison Square Garden" 2025. gada 12. decembrī. Tagad viņš izskatās pilnīgi citādi!
Pasaulslavenais mūziķis Eds Šīrans radikāli mainījis izskatu un izsakās par pārmaiņām dzīvē

35 gadus vecais britu mūziķis Eds Šīrans pārsteidzis savu fanu armiju ar lielām vizuālām pārvērtībām. Viņš paziņojis, ka šādi atzīmē lielas pārmaiņas savā dzīvē.

Pasaulslavenais mūziķis Eds Šīrans radikāli mainīj...

"Jā, esmu noskuvis matus. Es gribēju tos noskūt, lai simbolizētu jaunu sākumu. Šobrīd manā dzīvē ir daudz jaunu sākumu," paziņoja Šīrans, piebilstot, ka tas viņam ļoti patīk un viņš grasās turpināt tādā garā.

2015. gada jūlijā Šīrans sāka attiecības ar bērnības draudzeni un kādreizējo klasesbiedreni Čeriju Sībornu. Viņi apprecējās 2019. gadā, bet 2020. un 2022. gadā pasaulē nāca viņu meitas Laira Antarktika Sīborna Šīrana un Džupitera Sīborna Šīrana.

