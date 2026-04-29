Pasaulslavenais mūziķis Eds Šīrans radikāli mainījis izskatu un izsakās par pārmaiņām dzīvē
35 gadus vecais britu mūziķis Eds Šīrans pārsteidzis savu fanu armiju ar lielām vizuālām pārvērtībām. Viņš paziņojis, ka šādi atzīmē lielas pārmaiņas savā dzīvē.
"Jā, esmu noskuvis matus. Es gribēju tos noskūt, lai simbolizētu jaunu sākumu. Šobrīd manā dzīvē ir daudz jaunu sākumu," paziņoja Šīrans, piebilstot, ka tas viņam ļoti patīk un viņš grasās turpināt tādā garā.
Nav skaidrs, vai "jaunie sākumi" attiecas uz viņa privāto dzīvi. Nesen fanus satrauca mājieni par problēmām ģimenes dzīvē, kad mūziķis 2025. gada beigās izdeva sava jaunākā albuma “Play” deluxe versiju, ur pievienotas vēl 14 jaunas dziesmas, un, šķita, ka astoņas atklāja spriedzi septiņus gadus ilgajā laulībā. Pirmo reizi par laulības problēmām viņš licis noprast jau savā 2023. gadā izdotajā albumā “Autumn Variations”.
2015. gada jūlijā Šīrans sāka attiecības ar bērnības draudzeni un kādreizējo klasesbiedreni Čeriju Sībornu. Viņi apprecējās 2019. gadā, bet 2020. un 2022. gadā pasaulē nāca viņu meitas Laira Antarktika Sīborna Šīrana un Džupitera Sīborna Šīrana.