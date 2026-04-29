Šis gaļas veids ir viens no labākajiem olbaltumvielu avotiem, taču cilvēki ar to baro suņus
Liellopa liesa ir produkts, ko mēs ikdienas uzturā lielākoties ignorējam un biežāk izmantojam kā barību mājdzīvniekiem. Tomēr tā ir īsts "superprodukts" un noteikti ir pelnījis veselīga uztura piekritēju uzmanību.
Liellopa liesai ir intensīva, nedaudz saldena garša, kas atgādina aknas un sirdi, un pareizi pagatavota tā kļūst maiga. Tajā pašā laikā liesa ir īsta uzturvielu bagātība: tā satur augstas kvalitātes olbaltumvielas, kas veicina muskuļu un audu atjaunošanos, kā arī hēma dzelzi — formu, ko organisms visvieglāk uzsūc un kas ir būtiska sarkano asins šūnu veidošanai un cīņai ar anēmiju.
B grupas vitamīnu pārpilnība, īpaši B12 vitamīns, spēlē svarīgu lomu nervu sistēmas pareizā darbībā, savukārt minerālvielas, piemēram, cinks un selēns, atbalsta imunitāti un ādas veselību. Turklāt 100 grami sautētas liesas satur vairāk nekā 25 gramus olbaltumvielu un ievērojamu daudzumu kālija un fosfora — elementu, kas ir svarīgi elektrolītu līdzsvaram un muskuļu darbībai.
No tradīcijām uz mūsdienu virtuvi
Tuvo Austrumu virtuvē liellopa liesa bieži tiek gatavota uz grila, sautēta aromātiskās garšvielās vai pasniegta kā ielu ēdiens kopā ar maizi un zaļumiem. Šefpavāri to izmanto arī sautējumos, kotletēs un pastētēs — katrs ēdiens izceļ tās bagātīgo garšu un tekstūru.
Lūk, dažas idejas tās izmantošanai:
- Gulašs – sautēta liesa kļūst mīksta un lieliski sader ar sīpoliem un garšvielām.
- Frikadeles – malta liesa lieliski piemērota gaļas pildījumiem un kotletēm.
- Liesa uz grila – turku virtuvē to gatavo uz grila, kas izceļ tās unikālo garšu.
- Maltiešu liesas desa – Maltā no tās gatavo desu ar zaļumiem un graudaugiem.
- Pastēte – sasmalcināta un garšvielām bagātināta tā ir pastētes alternatīva.