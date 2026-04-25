“Viss notika ļoti strauji”: saniknotas ziloņu mātītes Āfrikā līdz nāvei samin ASV miljonāru
75 gadus vecais ASV miljonārs Ernijs Dosio, Kalifornijas vīna dārzu īpašnieks un aizrautīgs mednieks, gājis bojā safari laikā Centrālāfrikā, kur viņu līdz nāvei saminis piecu ziloņu mātīšu bars.
Traģēdija notikusi 17.aprīlī, taču plašāk par to zināms kļuvis tikai tagad. Kā vēsta "Daily Mail", vīrietis par šo safari braucienu bija samaksājis 40 000 ASV dolāru.
Liktenīgajā brīdī mednieks kopā ar gidu atradies dažu metru attālumā no piecām Āfrikas ziloņu mātītēm un to mazuļa. Dzīvnieki, sajūtot apdraudējumu, pēkšņi uzbrukuši.
"Viss notika ļoti strauji," izdevumam norādījis bojāgājušā paziņa, bijušais mednieks no Keiptaunas.
Ziloņu mātītes, kuru svars sasniedz līdz četrām tonnām un kuras spēj attīstīt ātrumu līdz 40 km/h, mednieku notriekušas un saminušas. Viņš tobrīd bijis bruņots ar šauteni, kas šādam uzbrukumam izrādījusies neefektīva.
ASV vēstniecība pašlaik organizē bojāgājušā mirstīgo atlieku nogādāšanu dzimtenē.
Paziņas viņu raksturo kā pieredzējušu mednieku un uzņēmēju, kurš vienlaikus bijis iesaistīts labdarībā.
"Ernijs bija ļoti pazīstams un iecienīts mednieks, dedzīgs dabas aizstāvis un aktīvs labdarības projektu atbalstītājs. Viņš bija patiešām labs cilvēks," norādījis viens no viņa draugiem.
Dosio piederēja uzņēmums "Pacific AgriLands", kam Kalifornijā pieder 12 000 akru vīna dārzu. Viņš darbojās vīna nozares komisijā un bija mednieku kluba "California Wildfowl" mūža biedrs. Tāpat viņš vairāk nekā 30 gadus vadīja labdarības organizāciju "Great Elk".
Miljonāra māja Kalifornijā bijusi gluži kā muzejs — tajā glabājušās medību trofejas no visas pasaules, tostarp ziloņu, degunradžu, lauvu, lāču, krokodilu un leopardu izbāzeņi.