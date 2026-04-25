Tuvojas vēsturisks rekords: 2026. gads varētu kļūt par karstāko gadu vēsturē
Pašreizējais gads varētu pārspēt visu laiku augstāko temperatūru rekordu klimata novērojumu vēsturē.
"Euronews", atsaucoties uz klimata pētījumiem, ziņo, ka 2026. gads varētu būt viens no siltākajiem vēsturē. Pēc ekspertu domām, gada pirmie trīs mēneši jau ir izrādījušies vieni no karstākajiem pēdējo desmitgažu laikā, neskatoties uz La Ninja (aukstā) klimata fenomena ietekmi, kas parasti ierobežo temperatūras paaugstināšanos.
Tikmēr Arktikā ir reģistrēts rekordaugsts jūras ledus līmenis. Eksperti neizslēdz spēcīgas El Ninjo fenomena (siltumu nesoša ) klimata parādības iespējamību rudenī, kas veicinās globālo sasilšanu.
Iespējamība, ka 2026. gads kļūs par vēsturiski karstāko gadu, tiek lēsta aptuveni 19% apmērā, tomēr gandrīz garantēti, ka tas būs starp četriem karstākajiem. Paredzams, ka temperatūra maksimumu sasniegs vēlu rudenī un ziemā. Ja attīstīsies spēcīgs El Ninjo efekts, palielinās risks, ka 2027. gadā varētu tikt uzstādīts jauns absolūtās temperatūras rekords.