Kadirova vīri veic laupīšanas Belgorodas apgabalā, uzlaužot māju un garāžu durvis
Belgorodas apgabala Novaja Tavolžankas ciema iedzīvotāji ziņo par laupīšanas gadījumiem un draudiem no "Ahmat" bataljona karavīru puses.
Bruņoti "kadirovieši" veic laupīšanas Belgorodas apgabalā, uzlaužot mājas un garāžas un zogot vērtslietas. "Telegram kanāls ""Pepel" vēsta, ka par marodierisma gadījumiem ziņots Šebekinas rajona Novaja Tavolžankas ciemā. Vietējie iedzīvotāji ziņoja, ka 9. aprīlī ciematā ieradās vairākas militārās automašīnas, uz kuru numura zīmēm bija uzraksts "Ahmat".
Kadirova vīri ielauzās mājās un garāžās, iznesot mantas, tostarp sadzīves tehniku un ģeneratorus. Ciema iedzīvotājiem tika piedraudēts ar ieročiem, kad viņi mēģināja iebilst. Viens ciema iedzīvotājs tika piekauts ar šautenes laidi pēc tam, kad mēģināja ierakstīt incidentu savā tālrunī.
Aculiecinieki apgalvo, ka informācija par notikušo nodota tiesībsargājošajām iestādēm, taču militārā policija, kas ieradās notikuma vietā, baidījās stāties pretī laupītājiem.
"Militārā policija ieradās, bet arī viņus nolamāja. Viņi neko nevarēja darīt. Viņi vienkārši nobijās!" ziņo vietējie iedzīvotāji. Arī cietušo lūgumi vietējai administrācijai nav devuši rezultātus. "Pepel" piebilst, ka ir saņēmis apstiprinājumu par notikušo no vairākiem ciema iedzīvotājiem, kuri vairs tur nedzīvo, bet uztur kontaktus ar tiem, kas palikuši šajā pierobežas ciemā.