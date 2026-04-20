ASV bez vēsts pazuduši vai nogalināti vismaz 11 augsta līmeņa zinātnieki. Par notikušo uzsākta izmeklēšana
Laika posmā no 2022. līdz 2026. gadam ASV novēroti vismaz 11 noslēpumaini gadījumi, kuros nogalināti vai bez vēsts pazuduši augsta līmeņa zinātnieki.
Šie gadījumi ir izraisījuši bažas gan sabiedrībā, gan ekspertu vidū, jo daudzi no iesaistītajiem bija augsta līmeņa speciālisti kodolzinātnes vai kosmosa izpētes jomās. Par notikušo izskanējušas vairākas versijas - daži norāda, ka tā esot sakritība, bet citi pauž, ka zinātnieki varētu būt kļuvuši par uzbrukuma mērķiem savu zināšanu dēļ, vai arī kāds viņus piespieda pazust.
Kā ziņo ASV mediji, minētajā laika posmā kopumā bez vēsts pazuduši vai miruši vismaz 11 zinātnieki. 47 gadus vecais Karls Grillmeirs, kas strādāja "Caltech’s Infrasarkanās apstrādes un analīzes centrā tika nošauts netālu no savas mājas 2026. gada 16. februārī. Par viņa slepkavību aizturēts 29 gadus vecs vīrietis. 47 gadus vecais Nuno Loureiro tika sašauts savās mājās 2025. gada 14. decembrī un mira dienu vēlāk. 45 gadus vecā Džeisona Tomasa, kas darbojās kā farmācijas uzņēmuma "Novartis" ķīmiskās bioloģijas nodaļas asociētais direktors, mirstīgās atliekas tika atrastas Kvanapovita ezerā, Masačūsetsas štatā.
59 gadus vecā Deivida Hika un 61 gada vecā Franka Meivalda nāves iemesls nav zināms. 34 gadus vecā Eimija Eskridža gāja bojā 2022. gada 11. jūnijā, 34 gadu vecumā. Kā viņas nāves cēlonis norādīta pašnāvība, kas paveikta ar ieroci. Viņas darbs bija saistīts ar eksperimentāliem dzinēju konceptiem, tostarp "antigravitācijas" pētījumiem. 2020. gadā viņa intervijā norādīja, ka pēc "antigravitācijas" atklāšanas viņas dzīve pārvērtās par elli, jo zinātnieki sāka piedzīvot sabotāžas mēģinājumus un viņiem tika izteikti draudi.
Papildus nāves gadījumiem ir novēroti arī vairāki gadījumi, kad zinātnieki pazuduši bez vēsts. Piemēram, 2025. gada maijā bez vēsts pazuda 79 gadus vecs bijušais Los Alamos Nacionālās laboratorijas darbinieks. Viņš izgāja no mājas, atstājot aiz sevis automašīnu, telefonu, maku un atslēgas, kas šķietami liecina, ka vīrietis, visticamāk, neplānoja ilgstošu prombūtni. Tā paša gada jūnijā bez vēsts pauda Los Alamos Nacionālās laboratorijas darbiniece Melissa Kasias, par kuras pazušanu nav pieejama plaša informācija.
Īpašu uzmanību piesaista arī atvaļinātā gaisa spēku ģenerālmajora Viljama Neila Makaslanda pazušana. Viņš iepriekš vadīja svarīgus pētniecības objektus, tostarp "Air Force Research" laboratorijā. Ņemot vērā viņa pieredzi un iespējamo piekļuvi sensitīvai informācijai, viņa pazušana rada nopietnus nacionālās drošības jautājumus.
ASV prezidents Donalds Tramps aizvadītajā ceturtdienā paziņoja, ka viņa administrācija sniegs sabiedrībai atbildes tuvāko dienu laikā. “Baltais nams aktīvi sadarbojas ar visām attiecīgajām aģentūrām un FIB, lai holistiski pārskatītu visas lietas kopumā un identificētu visas iespējamās kopīgās iezīmes,” piektdien mikroblogošanas vietnē "X" norādīja Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita.