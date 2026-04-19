Zelenskis kritizē ASV lēmumu atkal atvieglot Krievijas naftai noteiktās sankcijas
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien kritizēja ASV lēmumu atkal atvieglot Krievijas naftai noteiktās sankcijas.
"Turpmāka Krievijai noteikto sankciju mīkstināšana neatbilst reālajai kara un diplomātijas situācijai un veicina Krievijas vadības ilūziju, ka karu var turpināt," teikts Zelenska ierakstā sociālajos medijos.
Tomēr Zelenskis, rakstot par lēmumu pagarināt sankciju apturēšanu, tieši nepiemin ASV.
"Katrs dolārs par Krievijas naftu ir nauda karam," uzsver Ukrainas prezidents.
Viņš norāda, ka šobrīd jūrā atrodas vairāk nekā 110 Krievijas ēnu flotes tankkuģu ar vairāk nekā 12 miljoniem tonnu Krievijas naftas, "kuru, pateicoties sankciju mīkstināšanai, atkal var pārdot bez sekām".
"Tie ir 10 miljardi dolāru - resurss, kas ir tieši pārvēršams jaunos triecienos Ukrainai," skaidro Zelenskis.
Viņš piebilst, ka tikai šonedēļ vien Krievija pret Ukrainu raidījusi vairāk nekā 2360 bezpilota lidaparātus, vairāk nekā 1320 vadāmās aviobumbas un gandrīz 60 dažāda veida raķetes.
Jau ziņots, ka ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija piektdien atkal uz mēnesi atviegloja Krievijas naftai noteiktās sankcijas, ļaujot Krievijai pārdot jau tankkuģos iekrauto jēlnaftu un naftas produktus.
ASV Finanšu ministrija izsniedza licenci divas dienas pēc finanšu ministra Skota Besenta paziņojuma, ka Krievijas naftai noteikto sankciju atvieglojums netiks atjaunots.
Jaunā licence ļauj pirkt tankkuģos iekrauto Krievijas jēlnaftu un naftas produktus līdz 16. maija plkst. 12.01 (plkst. 7.01 pēc Latvijas laika).
Tā pagarina iepriekš uz 30 dienām noteikto sankciju atvieglojumu, kas bija spēkā no marta vidus līdz 11. aprīlim.
Krievijas naftai noteikto sankciju atvieglojums sākotnēji bija ieviests saistībā ar karu Irānā, kura dēļ tika slēgts Hormuza šaurums, ar mērķi samazināt augošās energoresursu cenas.
Šādi sankciju atvieglojumi var sarežģīt centienus liegt Krievijai gūt ieņēmumus no naftas pārdošanas, kas tai vajadzīgi kara finansēšanai pret Ukrainu.
Francijas finanšu ministrs Rolands Leskīrs šonedēļ pēc G7 valstu finanšu līderu tikšanās Vašingtonā uzsvēra, ka "Krievija nedrīkst gūt labumu no Irānā notiekošā".