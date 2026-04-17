Šodien 13:28
"Lufthansa" piloti turpina streikot
Vācijas nacionālajā aviokompānijā "Lufthansa" piektdien jau piekto dienu pēc kārtas turpinās strādājošo streiks, kura dēļ Vācijā atcelti simtiem avioreisu.
Piektdien streiko piloti, un šis streiks ietekmējis "Lufthansa", kā arī struktūrvienību "Lufthansa Cargo" un "Cityline" darbību.
Frankfurtes lidostā piektdien atcelti aptuveni 650 ienākošo un izejošo reisu.
"Lufthansa" piloti šonedēļ kopumā streikojuši četras dienas, bet stjuarti - divas dienas. Ceturtdien pilotu un stjuartu streiki pārklājās.
Streiki saistīti ar nesaskaņām par atalgojumu un pensijām.