"Lufthansa" stjuarti gatavojas divu dienu streikam
Vācijas nacionālās aviokompānijas "Lufthansa" lidmašīnu stjuarti gatavojas trešdien un ceturtdien streikot, pirmdien paziņojusi arodbiedrība UFO.
Streikot gatavojas arī "Lufthansa" struktūrvienības "Lufthansa CityLine" stjuarti.
Tas būs jau piektais "Lufthansa" darbinieku streiks šogad.
Jau ziņots, ka šodien un rīt streiko "Lufthansa" un struktūrvienību "Lufthansa Cargo" un "Lufthansa CityLine" piloti, izraisot būtiskus gaisa satiksmes traucējumus. Pilotu streiks saistīts ar nesaskaņām par atalgojumu un pensijām.