"Lufthansa" stjuarti gatavojas divu dienu streikam
Foto: AFP/Scanpix
"Lufthansa" stjuarti gatavojas divu dienu streikam.
Tūrisms

"Lufthansa" stjuarti gatavojas divu dienu streikam

Biznesa nodaļa

Jauns.lv/LETA

Vācijas nacionālās aviokompānijas "Lufthansa" lidmašīnu stjuarti gatavojas trešdien un ceturtdien streikot, pirmdien paziņojusi arodbiedrība UFO.

Streikot gatavojas arī "Lufthansa" struktūrvienības "Lufthansa CityLine" stjuarti.

Tas būs jau piektais "Lufthansa" darbinieku streiks šogad.

Jau ziņots, ka šodien un rīt streiko "Lufthansa" un struktūrvienību "Lufthansa Cargo" un "Lufthansa CityLine" piloti, izraisot būtiskus gaisa satiksmes traucējumus. Pilotu streiks saistīts ar nesaskaņām par atalgojumu un pensijām.

Tēmas

Lufthansa

Citi šobrīd lasa