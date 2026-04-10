"Lufthansa" stjuarti sāk streiku, kura dēļ atcelti simtiem reisu
Vācijas nacionālās aviokompānijas "Lufthansa" lidmašīnu stjuarti pusnaktī uz piektdienu sāka streiku, kas ilgs līdz plkst. 22 (plkst. 23 pēc Latvijas laika), apstiprināja arodbiedrības UFO preses sekretāre.
Streikā piedalās apmēram 20 000 stjuartu.
UFO izsludināja streiku, lai panāktu lūzumu sarunās par algu palielināšanu ar "Lufthansa" un tās reģionālo meitsabiedrību "Lufthansa CityLine", kuru arī skar šis streiks.
Šis ir trešais "Lufthansa" pilotu streiks šogad. Pirmie divi streiki notika februārī un martā.
"Lufthansa" ir paziņojusi par ārkārtas pasākumiem, bet jau iepriekš bija atcēlusi simtiem reisu šī streika dēļ.
Aviokompānijas galvenajā lidostā Frankfurtē pie Mainas tika atcelti aptuveni 75% no apmēram 350 plānotajiem "Lufthansa" izejošajiem reisiem. Streiks līdzīgi ietekmēja arī ienākošos reisus.
Streiks oficiāli ietekmē izejošos reisus tikai Vācijā, tai skaitā Minhenes, Frankfurtes pie Mainas, Leipcigas/Halles, Berlīnes un Štutgartes lidostās. Tomēr ir gaidāms, ka tiks atcelti arī daudzi reisi, ar kuriem Lieldienu brīvdienu ceļotāji plānoja atgriezties no ārvalstīm.
"Lufthansa" ieteica pasažieriem pārbaudīt savu lidojumu statusu pirms ceļošanas, informējot, ka ir iespējams pārrezervēt biļetes vai atgriezt tās pret naudu. Ja reisi kavējas ilgāk par trim stundām, pasažieriem pienākas kompensācija.