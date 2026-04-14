“Lufthansa” pilotu streika dēļ Vācijā atcelti simtiem reisu
Vācijas nacionālās aviokompānijas "Lufthansa" pilotu streika dēļ otrdien Vācijā atcelti simtiem avioreisu.
"Lufthansa", kā arī struktūrvienību "Lufthansa Cargo" un "Lufthansa CityLine" piloti streiku sāka pirmdien neilgi pēc pusnakts, un tas ilgs 48 stundas. Pilotu streiks, ko organizē arodbiedrība VC, saistīts ar nesaskaņām par atalgojumu un pensijām.
Pirmdien un otrdien Frankfurtes lidostā tika atcelti vairāk nekā 1100 ienākošo un izejošo reisu, bet Minhenē atcelti 710 lidojumi.
Tikmēr Vācijas zemo cenu lidsabiedrības "Eurowings" piloti šodien plāno atsākt darbu.
Sagaidāms, ka pilotu streikam sekos stjuartu streiks. Arodbiedrība UFO pirmdien paziņoja, ka "Lufthansa" lidmašīnu stjuarti gatavojas trešdien un ceturtdien streikot, kas būs jau piektais "Lufthansa" darbinieku streiks šogad.
"Lufthansa" personāldaļas vadītājs Mihaels Nigemans pirmdien brīdināja arodbiedrības neturpināt konfrontējošo kursu, norādot, ka katra protesta akciju diena vājina aviokompāniju.