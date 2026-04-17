Donalds Tramps: ASV karš ar Irānu? Tā ir tikai "maza novirzīšanās"
ASV karš ar Irānu ir "maza novirzīšanās", pasākumā Lasvegasā ceturtdien, uzrunājot atbalstītājus, sacīja ASV prezidents Donalds Tramps, vienlaikus pēdējā laika sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Irānas karš amerikāņu sabiedrībā nav populārs.
"Mana pirmā pilnvaru termiņa laikā mums bija labākā ekonomika mūsu valsts vēsturē. Un tagad mēs to paplašinām... Un, neskatoties uz mūsu mazo novirzīšanos uz jauko Irānas valsti, uz šo jauko vietu," Tramps sacīja atbalstītāju pūlim.
"Bet mums tas bija jādara, jo pretējā gadījumā varētu notikt sliktas lietas, patiešām sliktas lietas," viņš apgalvoja, izsakoties par Irānas kodolpotenciālu.
Pagājušās nedēļas nogalē veiktajā pētījumu centra "Ipsos" aptaujā konstatēts - 51% amerikāņu uzskata, ka Irānas karš nav ar to saistīto izmaksu vērts.
24% piekrita pretējam viedoklim. Citā aptaujā, ko trešdien publicēja Kvinipaku universitāte, konstatēts, ka 65% ASV vēlētāju vaino Trampu nesenajā degvielas cenu pieaugumā, ko izraisījis Irānas karš.
Tajā pašā aptaujā konstatēts, ka tikai 36% vēlētāju atzinīgi vērtē to, kā Tramps risina situāciju ar Irānu, bet 58% to neatbalsta.