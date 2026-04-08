ASV prezidents Donalds Tramps.
Pasaulē
Šodien 16:28
Irāna vairs nebagātinās urānu, paziņo Tramps
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņojis, ka Irāna vairs nebagātināšot urānu un ka abas valstis sadarbošoties, lai "atraktu un aizvāktu" kodolmateriālus, kas apglabāti pazemē pēc pagājušā gada ASV uzlidojuma.
"Savienotās Valstis cieši sadarbosies ar Irānu, kas, kā esam pārliecinājušies, nonākusi līdz tam, kas kļūs par ļoti produktīvu režīma maiņu," paša sociālās saziņas vietnē "Truth Social" raksta Tramps.
"Tur nebūs urāna bagātināšanas, un Savienotās Valstis, sadarbojoties ar Irānu, atraks un aizvāks visus dziļi apbedītos kodolpīšļus," piebildis Baltā nama saimnieks.
Vienlaikus viņš brīdinājis, ka valstis, kas piegādās Irānai ieročus, nekavējoties tiks pakļautas 50% muitas tarifiem.
Prezidents uzsvēris, ka nebūšot nekādi izņēmumi.
Tajā pašā laikā Tramps pavēstījis, ka viņa administrācija izvērtē Irānai noteikto sankciju atvieglošanu.