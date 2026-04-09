Tramps brīdina: ja Irāna nepakļausies, sāksies vēl lielāka šaušana
ASV prezidents Donalds Tramps draudējis Irānai ar jaunu militāru eskalāciju, ja tā pilnībā neievēros vienošanos par pamieru.
ASV karakuģi, lidmašīnas un karavīri paliks izvietoti ap Irānu, trešdienas vakarā savā platformā "Truth Social" paziņoja Tramps, piebilstot, ka tā tas turpināsies, līdz pamiera vienošanās tiks pilnībā ievērota.
Ja tas nenotiks, tad sāksies "šaušana, lielāka, un labāka, un spēcīgāka, nekā jebkad iepriekš," brīdināja Tramps, vienlaikus norādot, ka šāds scenārijs ir maz ticams. Viss, kas nepieciešams, lai iznīcinātu jau degradēto ienaidnieku, paliks savā vietā, piebilda prezidents.
Pagaidu pamiers uz divām nedēļām ir paredzēts, lai dotu pusēm laiku sarunām par visaptverošu vienošanos konflikta atrisināšanai.
Savā paziņojumā "Truth Social" Tramps atkārtoja galvenās ASV prasības, norādot, ka Irānai nedrīkst būt kodolieroču un Hormuza šaurumam jābūt atvērtam un drošam.
Tramps arī norādīja, ka ASV bruņotie spēki "uzlādējas un atpūšas", gaidot "nākamo iekarojumu".