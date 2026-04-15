Maksā uz pusi lētāk! Igauņi dārgā dīzeļa vietā auto bākās lej augu eļļu
Reaģējot uz straujo degvielas cenu kāpumu, atjautīgākie Igaunijas iedzīvotāji, kuru īpašumā ir vecāka izlaiduma dīzeļauto, degvielas uzpildes staciju vietā sākuši apmeklēt lielveikalus, lai iegādātos pārtikas eļļu savu spēkratu darbināšanai, vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs ERR.
Šādas rīcības pamatā ir ekonomiski apsvērumi – kamēr dīzeļdegvielas cena uzpildes stacijās pārsniedz divus eiro par litru, augu eļļas cena lielveikalos ir mazāka par vienu eiro litrā. Portāls "Delfi Ärileht" gan norāda, ka šāda alternatīva ir tehniski iespējama tikai vecāku un uzbūves ziņā vienkāršāku dīzeļdzinēju darbināšanai.
Kāds autovadītājs, kurš ar augu eļļu darbina 1997. gada izlaiduma mikroautobusu "Volkswagen Transporter", medijam skaidroja, ka pilnībā atteikties no tradicionālās degvielas gan neesot iespējams - lai nodrošinātu dzinēja iedarbināšanu, transportlīdzekļa bākā pārtikas eļļa ir jāsajauc ar noteiktu daudzumu dīzeļdegvielas.
Autovadītājs apgalvo, ka, izmantojot pārtikas eļļu dīzeļdegvielas vietā, šosezon ir nobraucis jau 2000 kilometru. Viņš arī norāda, ka braucienu laikā neesot saskāries ar kādām tehniskām problēmām. Šoferis atzīmēja, ka Igaunijas tirdzniecības vietās augu eļļu var iegādāties aptuveni par 0,99 eiro litrā, taču Latvijas pierobežā tā esot pieejama par vēl zemāku cenu.
Tāpat viņš atklāja, ka blakus ievērojamam finansiālajam ietaupījumam ir vēl kāds patīkams ieguvums – auto vairs neož pēc dīzeļdegvielas. "Sajūta ir tāda, it kā atrastos maiznīcā," atzīmēja autovadītājs.
Igaunijas mazumtirdzniecības tīkla "Selver" komunikācijas vadītāja Marianna Jervela medijiem apstiprināja, ka rafinētas pārtikas eļļas pārdošanas apjomi pēdējā laikā ir būtiski pieauguši. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka mazumtirgotājam nav iespēju izsekot, kādiem mērķiem pircēji iegādāto produktu izmanto.