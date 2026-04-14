Turpmāk komersantiem būs jāziņo arī par alternatīvās degvielas cenām
Turpmāk komersantiem būs jāsniedz informācija par alternatīvās degvielas mazumtirdzniecības cenām, otrdien atbalstīja valdība.
Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) norāda, ka patlaban Ministru kabineta (MK) noteikumi par kārtību, kādā komersanti sniedz informāciju par naftas produktu mazumtirdzniecības cenām, nosaka pienākumu komersantiem sniegt informāciju par naftas produktu mazumtirdzniecības cenām, kas nozīmē, ka patlaban valsts pārvaldei un sabiedrībai ir informācija tikai par benzīna, dīzeļdegvielas un sašķidrinātās naftas gāzes mazumtirdzniecības cenām.
Grozījumi paredz, ka turpmāk komersantiem būs jāsniedz informācija par alternatīvās degvielas mazumtirdzniecības cenām. Alternatīvās degvielas ir degvielas vai enerģijas avoti, ar kuriem vismaz daļēji aizvieto fosilās degvielas avotus transportlīdzekļu energoapgādē un kuriem ir potenciāls veicināt transporta dekarbonizāciju un uzlabot transporta nozares ekoloģiskos raksturlielumus.
Noteikts, ka informāciju sniedz komersanti, kuriem ir vismaz trīs publiski pieejami elektroenerģijas uzlādes punkti, vismaz divi publiski pieejami saspiestās vai sašķidrinātās dabasgāzes uzpildes punkti vai vismaz viens publiski pieejams cita veida alternatīvās degvielas uzpildes punkts, piemēram, biodegvielai, biomasas degvielai vai ūdeņradim, arī ja šie punkti atrodas naftas produktu mazumtirdzniecības vietā.
KEM atzīmē, ka kārtība, kādā komersanti ziņo par alternatīvās degvielas mazumtirdzniecības cenām, ir noteikta līdzvērtīga kā jau spēkā esošā kārtība, kādā komersanti ziņo par naftas produktu mazumtirdzniecības cenām.
Valsts vides dienests (VVD) katru gadu komersantiem, kuri atbilst noteiktajiem kritērijiem, uz e-adresi nosūtīs paziņojumu par pienākumu reģistrēties Energoresursu informācijas sistēmā (ERIS) un katru pirmdienu ziņot par alternatīvās degvielas cenām mazumtirdzniecībā.
Komersantiem reģistrācija ERIS jāveic 30 dienu laikā. Reģistrācija notiek kā juridiskai personai, un paraksttiesīgā persona var deleģēt darbinieku datu iesniegšanai. Ja komersants līdz noteiktajam termiņam nesaņem dienesta paziņojumu, tam ir tiesības pārtraukt cenu ziņošanu, bet komersants var to turpināt brīvprātīgi.
Katru pirmdienu līdz plkst. 14 komersanti ERIS izveidotajā tabulā ievada informāciju par naftas produktu cenām mazumtirdzniecības tīklā. Ja dati netiek iesniegti laikus, sistēma nosūta atgādinājumu. Pēc tam dienests pārbauda iesniegto informāciju un vajadzības gadījumā to precizē.
Balstoties uz datiem, ERIS aprēķina arī kurināmās dīzeļdegvielas cenu. VVD apkopoto informāciju ievada Eiropas Komisijas platformā ne vēlāk kā līdz otrdienas plkst. 12. Komisijai tiek ziņotas tikai naftas produktu cenas.