Degvielas cenu kāpums var paralizēt brigāžu darbu.
Šodien 16:18
NMPD brīdina par krīzi: degvielai sadārdzinoties, naudas pietiks tikai līdz septembrim
Straujais degvielas cenu kāpums var radīt nopietnus izaicinājumus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) operatīvajai darbībai gada nogalē, jo pie dīzeļdegvielas cenas divi eiro par litru dienesta budžetā veidojas 1,07 miljonu eiro deficīts, informēja NMPD Ārējās komunikācijas vadītājs Miks Dūcis.
Dienesta budžetā 2026. gadam degvielas iegādei plānoti 2,24 miljoni eiro. Tas nozīmē, ka esošais finansējums būs pietiekams pirmsslimnīcas pakalpojumu nodrošināšanai līdz septembrim.
Lai meklētu risinājumus, Veselības ministrija dienestam lūgusi iesniegt prognozes un aprēķinus par nepieciešamo finansējumu degvielas cenu pieauguma gadījumā, informēja Dūcis.
Kā vēstīts, Eiropas Komisijas apkoptie dati liecina, ka Latvijā pagājušajā nedēļā salīdzinājumā ar gada sākumu jeb nedēļu no 2025. gada 29. decembra līdz 2026. gada 4. janvārim 95. markas benzīna vidējā cena ir palielinājusies par 22%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena - par 38%.