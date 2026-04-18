Grieķijas sala piedāvā bezmaksas mājokli un brokastis, bet ar vienu nosacījumu
Grieķu sala Sirosa, kas ir mazāk zināma tūristiem, bet arvien biežāk tiek pieminēta kā vieta, kur var bez maksas apmesties, tomēr piedāvājumam ir viens nosacījums.
Kā raksta "Podroze.gazeta", Sirosa piesaista cilvēkus ar mierīgumu un autentisku atmosfēru, ko ir grūti atrast populārajās kūrorta vietās. Bezmaksas dzīvoklis uz mēnesi uz salas izklausās pievilcīgi, bet aiz šī interesantā piedāvājuma tomēr slēpjas samaksa – ikdienas rūpes par dzīvniekiem. Tas nozīmē, ka bezmaksas mājokli saņem brīvprātīgie, kas pievienojas "Sirosas kaķi" komandai, kas jau daudzus gadus glābj dzīvniekus bez pajumtes.
Brīvprātīgie kļūs par komandas dalībniekiem vismaz uz mēnesi. Pretī apmēram 5 stundu darbam dienā, piecas dienas nedēļā, viņi saņem bezmaksas izmitināšanu un brokastis.
Izskatās labi, taču skaidrs, ka katrai dienai ir savs grafiks, kas nav viegli iekļaujams atvaļinājumā, jo pienākumu apjoms ir liels. Rīta barošana ir tikai sākums.
Pēc tam seko kaķu zonas tīrīšana, segu mazgāšana un vietu sagatavošana jauniem dzīvniekiem. Daļu dienas aizņem rūpes par kaķēniem, kurus ir jāpieradina pie cilvēkiem un jāsagatavo adopcijai. Ir brīži, kad kaķis jāārstē vai jābūt līdzās, kad tas mirst.
Teritorijā jādzīvo kopā ar diviem vai trim brīvprātīgajiem no dažādām pasaules malām. Katram ir sava istaba, bet virtuve un viesistaba ir kopīgas.
Turklāt organizācija meklē atbildīgus cilvēkus, kuri ir gatavi strādāt bez pastāvīgas uzraudzības. Reģistrācija notiek iepriekš, un vietu skaits ir ierobežots, tāpēc spontāna ceļojuma plānošana, visticamāk, nedarbosies.
Ir arī loģistikas jautājumi – ceļa izdevumus līdz salai sedz brīvprātīgais, kā arī ēdināšanu, izņemot brokastis.
Tomēr, kā atzīmēja izdevums, kaķu aprūpe var aizņemt ievērojamu daļu dienas, taču tas nenozīmē, ka jūs nevarat iepazīt salu.
"Pat ar ciešu grafiku ir viegli doties uz jūru vai izbraukt uz citu pilsētu. Lielākā daļa maršrutu aizņem tikai dažas minūtes," rakstīja izdevums.
Salas pērle ir spilsēta Ermupole. Tur sastopami pasteļkrāsas rindu nami un neoklasicisma arhitektūra, kas atgādina Itālijas dienvidus, nevis tipiskos Grieķijas kūrortus.
Šaurās ieliņas ved uz kafejnīcām, kur neviens nervozi neskatās pulkstenī, un sarunas norisinās brīvi pie kafijas un uzkodām.
"Šī vieta labi ilustrē, kā izskatās ikdienas dzīve Sirosā. Pavadot dažas stundas darbos, ir viegli mainīt vidi. Pietiek ar īsu ceļojumu, lai nokļūtu pludmalē, apmeklētu restorānu vai vienkārši sēdētu ar skatu uz ūdeni," noslēdza izdevums.