Kas bija Vorens Džefs, kurš pakļāva un pilnībā kontrolēja savu 80 sievu dzīves
Vorens Džefs sevi dēvēja par pravieti, taču patiesībā bija poligāmijas kulta līderis un sērijveida seksuālais noziedznieks.
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Fundamentālistu Baznīcas (Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints - FLDS) paspārnē Džefs organizēja laulības saviem sekotājiem, tostarp arī ar nepilngadīgajiem. Tiek apgalvots, ka viņam pašam bija līdz pat 80 "garīgajām sievām", taču, kā ziņo "The Guardian", šīs savienības netika juridiski atzītas.
2024. gadā "ABC News" raidījumā "Pastardienas pravietis: patiesība un meli" tika ziņots, ka 24 Džefa sievas laulību noslēgšanas brīdī bija nepilngadīgas.
Lai gan Džefs centās slēpt savus noziegumus no sabiedrības, viņš galu galā nonāca meklētāko noziedznieku sarakstā par bērnu seksuālu izmantošanu vairākos štatos, turklāt daudzus no šiem bērniem viņš uzskatīja par savām "sievām".
Pēc bēgšanas no varas iestādēm viņš 2011. gadā tika notiesāts, kas beidzot deva viņa upuriem brīvību un mieru. Tā kā tikai daļa no viņa “laulībām” bija likumīgas un daudzas tika noslēgtas ar nepilngadīgām, lielākā daļa no viņa desmitiem “līgavu” sabiedrībai nav zināmas. Tomēr dažas no šīm sievietēm ir dalījušās ar savu pieredzi.
Kas ir Vorens Džefs?
Vorens Džefs dzimis 1955. gadā Rulona Džefa ģimenē, kurš bija FLDS baznīcas līderis. Saskaņā ar baznīcas mācību katram vīrietim bija jābūt vismaz trim sievām, bet baznīcas vadītāji varēja kā sodu "pārdalīt" citu vīriešu sievas un bērnus, vēsta NPR.
Pieaugot, Vorens Džefs sākotnēji strādāja par grāmatvedi pie sava tēva, bet vēlāk vadīja "Alta Academy" skolas FLDS kopienas locekļiem. Pēc tam, kad viņa tēvs piedzīvoja vairākus smagus insultus, Vorens pārņēma baznīcas vadību.
Vorens bija vienīgais baznīcas loceklis, kuram bija tiesības slēgt laulības un "norīkot" sievas vīriešiem. Daudzos gadījumos šīs sievietes bija nepilngadīgas.
Apsūdzības
Pēc daudzu ģimenes locekļu sniegtiem apgalvojumiem Vorenam tika izvirzītas apsūdzības vairākos seksuālas vardarbības pret nepilngadīgajiem gadījumos un ar to saistītas sazvērestības organizēšanā.
Viņam tika izvirzītas apsūdzības arī vairākos štatos, un galu galā Jūtā viņš tika atzīts par vainīgu divos līdzdalības izvarošanā punktos. Viņam tika piespriests sods no desmit gadiem līdz mūža ieslodzījumam, ziņo CNN.
Tomēr 2010. gadā viņa spriedums Jūtā tika atcelts, un tika nozīmēta jauna tiesas prāva. Tajā pašā gadā viņu pārvietoja no Jūtas uz Teksasu jaunai tiesvedībai, kur viņš neatzina savu vainu divos apsūdzības punktos par seksuālu vardarbību pret nepilngadīgo.
Tomēr 2011. gada augustā viņš tika atzīts par vainīgu seksuālā vardarbībā pret bērnu, kas jaunāks par 14 gadiem, un atsevišķā apsūdzībā par seksuālu vardarbību pret bērnu, kas jaunāks par 17 gadiem. Viņam tika piespriests mūža ieslodzījums.
Vairāk nekā 80 sievas
Vorenam bija vairāk nekā 80 sievas. Šīs attiecības viņš sauca par "garīgajām laulībām". Vairākas viņa bijušās sievas vēlāk vērsās pret viņu, tostarp Brila Dekere, kura bija viņa 65. sieva.
Pēc bēgšanas no organizācijas Dekere 2018. gada oktobrī intervijā "The Guardian" pastāstīja par savu pieredzi, aprakstot, kā 18 gadu vecumā apprecējās ar viņu, un nosauca Džefu par biedējošu cilvēku.
"Kad Vorens bija tuvumā, es slēpos," viņa teica. "Ja es to nedarīju, man bija jāpiedalās tempļa rituālos, kurus viņš vadīja," viņa paskaidroja, precizējot, ka tas ietvēra seksuālas darbības.
Tajā pašā laikā viena no Džefa sievām joprojām uzstāj uz viņa nevainību. Naomi Džefa, kuru uzskatīja par viņa mīļāko sievu, vispirms apprecējās ar Vorena Džefa tēvu Rulonu, kad Naomi bija 18 gadi, bet viņam — 83, kļūstot par viņa 17. sievu, ziņo "Oxygen". Mēnesi pēc Rulona nāves 2002. gadā Naomi apprecējās ar Vorenu.
Vēlāk viņa kļuva par Džefa asistenti — viņa pierakstīja piezīmes, balstoties uz viņa ceremoniju, sprediķu un ikdienas darbību ierakstiem. Viņa šo lomu raksturoja kā īstu godu.
Naomi Džefa joprojām stingri tic Vorena nevainībai.
"Peacock" dokumentālajā seriālā "Preaching Evil: A Wife on the Run with Warren Jeffs" Naomi pastāstīja, ka viņa un Vorens vairs neuzskata sevi par pāri pēc tam, kad viņš cietumā lūdza viņu izdarīt kaut ko, kam viņa nepiekrita. Viņa oficiāli pameta baznīcu 2018. gadā.
"Man bija skumji," viņa teica, piebilstot, ka jutās tā, it kā pamestu savu ģimeni. "Tā bija melanholijas sajūta." Tajā pašā laikā viņa atzina, ka tas bija pareizs lēmums.
Vēlāk viņa pievienojās mormoņu baznīcai un cenšas īstenot savu ilggadējo sapni — kļūt par medmāsu.
Vikija Tompsone kopā ar saviem bērniem 2018. gadā pameta FLDS un pārcēlās uz "New Harmony" - pilsētu Vašingtonas apgabala ziemeļos, Jūtas štatā,, kur dzīvoja kopienā kopā ar citiem bijušajiem baznīcas locekļiem.
Tompsone 2019. gada jūlijā apprecējās atkārtoti, bet 2021. gada novembrī viņai piedzima dēls Džeidens Teks Tompsons.
Dokumentālajā seriālā "Preaching Evil: A Wife on the Run with Warren Jeffs" Tompsones bērni stāstīja, ka ir atgriezušies normālā dzīvē. Viņas dēls Vendels studē uzņēmējdarbību un vēlas strādāt kiberdrošības jomā, bet meita Sāra īpaši priecājas par iespēju valkāt parastas drēbes, piemēram, džinsus. Pati Tompsone sevi uzskata par mormoni.
"Ja es šodien varētu runāt ar Vorenu, es viņam teiktu, ka esmu ļoti apmierināta ar savu dzīvi un mani bērni ir laimīgi," viņa sacīja. "Ja man būtu kaut kas sakāms tiem, kas joprojām atrodas FLDS un varbūt meklē ko vairāk savā dzīvē: ko viņi patiesībā vēlas saviem bērniem? Kādu nākotni viņi vēlas saviem bērniem? Vai tā ir realitāte vai fantāzija?"
Trīs sievietes — Milija Blakmora, Alīsija Blakmora un Nolita Blakmora — apprecējās ar Vorenu pusaudžu vecumā.
Alīsija apprecējās ar Vorenu tikai 12 gadu vecumā. Alīsija sacīja, ka ir ļoti laimīga pēc aiziešanas no baznīcas un bauda dzīvi kopā ar savu mazo meitu un mīļoto cilvēku ASV Klusā okeāna ziemeļrietumos.
Viņa piebilda, ka arī viņas vecākās māsas, kurām tajā laikā bija 17 un 16 gadi, arī tajā pašā periodā apprecējās ar Vorenu.
Alīsija pameta baznīcu 2016. gadā un kopš tā laika atklāti iestājas pret FLDS.
2016. gadā "The Salt Lake Tribune" ziņoja, ka Milija Blakmora, kura apprecējās ar Vorenu Džefu 13 gadu vecumā, atgriezās FLDS kopienā. Toreiz viens no viņas pusbrāļiem žurnālistiem pastāstīja, ka Milija nesazinās ar viņu un dzīvo kopā ar māti, acīmredzot paliekot uzticīga gan Vorenam, gan FLDS baznīcai.
Nolita pameta baznīcu 2019. gadā un uztur ciešas attiecības ar Alīsiju Blakmoru un Vikiju Tompsoni, kuras viņa sauc par savām draudzenēm. Nolita cenšas kļūt par rakstnieci un strādā pie izpratnes veicināšanas par kultiem un iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu FLDS.
"Reizēm es aizmirstu, cik tālu esmu tikusi, bet, atskatoties uz desmit gadiem, es vēlētos vienkārši apskaut sevi un pateikt, ka viss būs labi," viņa rakstīja 2024. gada janvārī "Instagram".