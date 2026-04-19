Novadu ziņas
Šodien 06:22
Ņem vērā, dodoties uz Smiltenes pusi! Vēja turbīnas betonēšanas dēļ sagaidāmi sastrēgumi un satiksmes problēmas
Smiltenes novada Drustu pagastā pirmdien, 20. aprīlī, turpināsies vēja parka “Augstkalni” būvniecība, betonējot turbīnas pamatu AV–02, un būvdarbu nodrošināšanai pa autoceļu P29 no autoceļa A2 (Rīga-Igaunijas robeža) būs intensīva transporta satiksme. Iedzīvotāji aicināti rēķināties ar iespējamiem satiksmes traucējumiem un ievērot ceļu satiksmes noteikumus.
Turpinoties vēja parka "Augstkalni" būvniecībai Smiltenes novada Drustu un Launkalnes pagastos, būvuzņēmums SIA "Merko Būve" informē, ka pirmdien, 20. aprīlī, Drustu pagastā tiks veikta turbīnas pamata (Nr. AV–02) betonēšana.
Būvmateriālu transportēšanai tiks izmantots autoceļš P29 (Rauna–Drusti–Jaunpiebalga), piekļūstot no valsts galvenā autoceļa A2. Darbu laikā paredzama intensīva transporta kustība – dienas laikā būvniecības nodrošināšanai tiks iesaistītas aptuveni 100 transporta vienības.
Aicinām iedzīvotājus rēķināties ar iespējamiem satiksmes apgrūtinājumiem un ievērot ceļu satiksmes noteikumus, informē Smiltenes novada pašvaldība.