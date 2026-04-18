Mirusi “Dauntonas abatija” zvaigzne Natālija Beja
77 gadu vecumā mirusi “Dauntonas abatija” zvaigzne Natālija Beja. Aktrise mirusi pēc cīņas ar Levija ķermenīšu demenci.
Aktrise, kura vislabāk pazīstama ar lomām filmās “Dauntonas abatija: jaunā ēra” un “Noķer mani, ja vari”, nomira 17. aprīlī savās mājās Parīzē.
Aktrise dzīvoja ar Levija ķermenīšu demenci — neirodeģeneratīvu saslimšanu, kas var ietekmēt kustības, garastāvokli un izraisīt halucinācijas.
Garās un daudzveidīgās karjeras laikā viņa piedalījās vairāk nekā 100 filmās, sākot jau 20. gadsimta 70. gados ar lomu televīzijas seriālā “Au théâtre ce soir”.
Izrāviens viņas karjerā notika dažus gadus vēlāk Fransuā Trifo romantiskajā komēdijdrāmā “Day for Night”, kuras centrā ir režisors, kurš steidzas pabeigt savu jaunāko projektu. Tajā pašā desmitgadē viņa sadarbojās ar režisoriem Morisu Pjalā un Klodu Soto, bet 1985. gadā strādāja ar Žanu Liku Godāru filmā “Détective”, kas tika iekļauta tā gada Kannu kinofestivāla programmā.
Viņa filmējās arī “Le Retour de Martin Guerre”, atveidojot 16. gadsimta zemnieci, kura nonāk identitātes zādzības lietas virpulī. Šis stāsts vēlāk tika ekranizēts Holivudā, galveno lomu uzticot Džodijai Fosterei.
Tāpat viņa atveidoja Leonardo Dikaprio varoņa māti Stīvena Spīlberga filmā “Noķer mani, ja vari”, bet nesenāk parādījās filmā “Dauntonas abatija: jaunā ēra.” (2022).
Karjeras laikā viņa septiņas reizes tika nominēta Cēzara balvai kategorijā “Labākā aktrise”, no kurām divas reizes uzvarēja, kā arī saņēma vēl divas Cēzara balvas kā labākā otrā plāna aktrise.