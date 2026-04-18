Piezīme par princesi Šarloti likusi karalienei Elizabetei II starot
Vēlā karaliene Elizabete II ļoti sirsnīgi reaģēja uz kādu piezīmi par princesi Šarloti. Karaliene nomira 2022. gada septembrī 96 gadu vecumā, un tajā laikā Šarlotei bija tikai astoņi gadi, kad viņa zaudēja savu mīļoto vecvecmāmiņu.
Ir zināms, ka nelaiķe monarhe bija ļoti pieķērusies savai ģimenei, īpaši mazbērniem un mazmazbērniem. Saskaņā ar Hugo Vikersa jauno biogrāfiju “Queen Elizabeth II: A Personal History”, karaliene ļoti sirsnīgi reaģēja, kad viņai pateica, ka Šarlote “ļoti līdzinās viņai”.
Autors raksta, ka šo piezīmi 2019. gadā izteica toreizējā Skotijas pirmā ministre Nikola Stērdžena. Viņš raksta: “Stērdžena izteica vērīgu piezīmi, ka princese Šarlote ir ļoti līdzīga karalienei. Karalienes seja atplauka plašā smaidā, viņa bija acīmredzami sajūsmināta, ka šī līdzība tikusi pamanīta.”
Brīdī, kad šī piezīme tika izteikta, Šarlotei, kura dzimusi 2015. gada maijā, bija tikai četri gadi.
Vikerss arī norāda, ka, lai gan Nikola nebija monarhijas piekritēja, viņai nelaiķe karaliene ļoti patika.
Viņš raksta, ka viņa teikusi: “Privātais laiks, ko pavadīju kopā ar karalieni, ir viena no lielākajām privilēģijām manā dzīvē. Jau no pirmās tikšanās bija skaidrs, ka viņa ir ārkārtēja sieviete.”
Tiek ziņots, ka 2022. gada vasarā — tikai dažas nedēļas pirms nāves — karaliene vēlējusies uzaicināt visus savus mazmazbērnus pavadīt kopā ar viņu laiku Balmorālā. Biogrāfijas “Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story” autors Roberts Hārdmens raksta, ka nelaiķe karaliene vēlējusies būt kopā ar viņiem, lai viņiem visiem paliktu “laimīga atmiņa par viņu”.
Jāatzīmē, ka šī nav pirmā reize, kad Šarlote salīdzināta ar Elizabeti - fani vairākkārt atraduši līdzību starp Šarlotes un Elizabetes vecajam fotogrāfijām.