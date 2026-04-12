Ungārijā notiek parlamenta vēlēšanas
Ungārijā svētdien notiek parlamenta vēlēšanas, kurās premjerministra Viktora Orbāna pārstāvētajai konservatīvajai partijai "Fidesz" gaidāma sīva cīņa, un Eiropā daudzi cer ...
Ungārijā jau pirmajās stundās krīt vēlēšanu aktivitātes rekordi
Ungārijas parlamenta vēlēšanas svētdien sākušās ar līdz šim nepieredzēti lielu vēlētāju aktivitāti. Jau pirmajās balsošanas stundās tika pārspēti iepriekšējo gadu rādītāji.
Jau stundu pēc iecirkņu atvēršanas, līdz pulksten 7.00, bija nobalsojuši 3,46% balsstiesīgo vēlētāju, kas ir vēsturiski augstākais rādītājs šajā laikā. Pirms četriem gadiem līdz tam pašam laikam bija nobalsojuši 1,82%. Savukārt līdz pulksten 9.00 savu balsi bija atdevuši 16,9% vēlētāju, kas arī ir rekords, jo pirms četriem gadiem šajā laikā bija nobalsojuši 10,3%. Līdz pulksten 11.00 pie iecirkņiem bija devušies 37,98% balsstiesīgo — vēl nebijis rādītājs Ungārijas vēlēšanu rītos.
Tiek ziņots, ka kopumā Ungārijas parlamenta vēlēšanās nobalsojuši jau 54% vēlētāju. Iepriekšējās parlamenta vēlēšanās, kas notika 2022. gadā, šajā laikā bija nobalsojuši tikai 40% vēlētāju.
Premjerministrs Viktors Orbāns, kurš vada partiju “Fidesz”, savu balsi nodeva Budā un pauda gandarījumu par augsto aktivitāti, sakot, ka tā esot demokrātijas uzvara. Tikmēr partijas “Tisza” līderis Pēters Maģārs, kura vadītais politiskais spēks tiek uzskatīts par nopietnāko opozīcijas pretendentu uz varu, arī balsoja Budā un norādīja, ka rekordliela aktivitāte un mierīgs, godīgs balsojums nāktu par labu viņa partijai.
Sabiedrībā vienlaikus pastāv bažas par iespējamiem vēlēšanu pārkāpumiem, un analītiķi uzskata, ka tieši šīs bažas daļu cilvēku mudinājušas īpaši aktīvi piedalīties balsojumā. Vēlēšanu procesu uzrauga arī novērotāji — saskaņā ar publiskoto informāciju parlamenta vēlēšanām reģistrēti aptuveni 900 ārvalstu novērotāji.
Daļa Eiropas diplomātu pieļauj, ka Viktora Orbāna uzvara vēlēšanās varētu nozīmēt viņa atgriešanos pie mierīgākas retorikas un attiecību sakārtošanu ar Eiropas Savienību vismaz praktiskā līmenī. Tomēr citi uzskata, ka Ungārijas nostāja attiecībā uz atbalstu Ukrainai un Orbāna tuvība Maskavai attiecības ar Briseli jau ir sabojājusi tik nopietni, ka pilnvērtīga uzticības atjaunošana vairs nav reāla.
Aptaujas gan liecina, ka vadībā ir opozīcijā esošā konservatīvā Cieņas un brīvības partija ("Tisza") Pētera Maģara vadībā.
Pirmie rezultāti gaidāmi jau neilgi pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas, taču gadījumā, ja tie nebūs izšķirīgi, uzvarētājs var tikt pasludināts tikai pēc visu balsu saskaitīšanas nākamajā svētdienā.