ASV un Irāna sāk miera sarunas
Pakistānas galvaspilsētā Islamabadā sestdien sākušās miera sarunas starp ASV un Irānu, paziņoja Pakistānas valdības amatpersonas un Irānas valsts raidorganizācija IRIB.
Sarunās piedalās Pakistānas starpnieki, piebilda amatpersonas, neprecizējot, vai abas puses atrodas vienā telpā vai arī notiek vēstījumu apmaiņa.
Abas delegācijas iepriekš tikās ar Pakistānas premjerministru un citām svarīgām amatpersonām.
ASV delegāciju vada viceprezidents Džeimss Deivids Venss, savukārt Irānas delegāciju vada parlamenta spīkera Mohammads Bagers Galibafs.
Pakistānas premjerministrs Šehbazs Šarifs, ar kura starpniecību šonedēļ tika panākts, ka abas puses sēžas pie sarunu galda, teica, ka sarunas nebūs vieglas.
"Priekšā ir vēl grūtāks posms," viņš sacīja, atsaucoties uz centieniem izbeigt cīņas, kas sākās ar ASV un Izraēlas triecieniem Irānai 28. februārī, kas izraisīja Irānas atbildes triecienus pret Izraēlu un visā Persijas līcī.
"Šis ir tas posms, ko angļu valodā dēvē par "make or break"," norādīja Šarifs.
Irāna, kas uz Pakistānu atvedusi vairāk nekā 70 cilvēku delegāciju, ir pieprasījusi, lai pamiers attiektos arī uz Libānu un tiktu atbloķēti tās aktīvi, lai varētu notikt Islamabadas sarunas, bet līdz šim ne viens, ne otrs nav īstenots.
No ASV puses prezidents Donalds Tramps pieprasījis Hormuza šauruma atvēršanu kā nosacījumu divu nedēļu pamieram.
Tomēr šaurums, caur kuru tiek pārvadāta piektā daļa pasaules naftas, nav atvērts normālai satiksmei, un Tramps piektdien apsolīja drīzumā panākt tā atvēršanu "ar vai bez" Irānas sadarbības.
Viņš piebilda, ka viņa galvenā prioritāte sarunās Islamabadā ir nodrošināt, lai Irānai nebūtu kodolieroču.
Pakistāna ir izveidojusi speciālistu grupu, lai palīdzētu abām pusēm sarunās par navigācijas, kodolenerģētikas un citiem svarīgiem jautājumiem, aģentūrai AFP pastāstīja kāds ar šo jautājumu pazīstams diplomātiskais avots.
Sarunas rūpīgi vēros citi galvenie reģiona dalībnieki, un Ēģipte un Turcija ir palīdzējušas ar starpniecību, kā arī Ķīna, ar kurām Pakistāna joprojām cieši koordinē sarunas, sacīja avots.
Oficiāli avoti norādīja, ka Pekina tiek meklēta kā iespējamais jebkuras ilgstošas vienošanās garants, un Tramps aģentūrai AFP apstiprināja, ka Ķīna palīdzējusi Teherānai sēsties pie sarunu galda.
Nebija skaidrs, vai Ķīna būs tieši pārstāvēta sarunās vai arī būs gatava uzņemties oficiālu lomu.
Ceļu uz pastāvīgu pamieru sarežģī Izraēlas apgalvojumi, ka pašreizējais pamiers neattiecas uz Libānu, kas ir pretrunā ar Irānas un Pakistānas nostāju.
Piektdien Libānā turpinājās Izraēlas gaisa uzlidojumi pret Irānas atbalstīto grupējumu "Hizbollah", neraugoties uz Irānas prasību tos pārtraukt.