Venss ieradies Islamabadā uz sarunām ar Irānu
ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss sestdien ieradās Pakistānas galvaspilsētā Islamabadā uz sarunām ar Irānu.
Irānas delegācija parlamenta spīkera Mohammada Bagera Galibafa vadībā naktī ieradās aviobāzē netālu no galvaspilsētas, izkāpjot no komerciālās lidmašīnas, lai tiktos ar Pakistānas ietekmīgo armijas virspavēlnieku Asimu Muniru, kuram ir arī personīgi sakari ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Munirs arī sagaidīja Vensu, pavadot viņu pa sarkano paklāju aviobāzē, kur viņu jau gaidīja ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners.
"Mums ir labi nodomi, bet mēs neuzticamies," īsi pēc nosēšanās sacīja Galibafs, ziņo Irānas valsts raidorganizācija. "Mūsu pieredze sarunās ar amerikāņiem vienmēr ir beigusies ar neveiksmēm un neizpildītiem solījumiem."
"Ja irāņi ir gatavi godprātīgi risināt sarunas, mēs, protams, esam gatavi pasniegt atvērtu roku," pirms došanās prom no ASV sacīja Venss.
Taču, "ja viņi mēģinās mūs apspēlēt, tad viņi redzēs, ka sarunu komanda nav tik pretimnākoša", viņš piebilda.
Pakistānas premjerministrs Šehbazs Šarifs, ar kura starpniecību šonedēļ tika panākts, ka abas puses sēžas pie sarunu galda, teica, ka sarunas nebūs vieglas.
"Priekšā ir vēl grūtāks posms," viņš sacīja, atsaucoties uz centieniem izbeigt cīņas, kas sākās ar ASV un Izraēlas triecieniem Irānai 28. februārī, kas izraisīja Irānas atbildes triecienus pret Izraēlu un visā Persijas līcī.
"Šis ir tas posms, ko angļu valodā dēvē par "make or break"," norādīja Šarifs.
Irāna, kas uz Pakistānu atvedusi vairāk nekā 70 cilvēku delegāciju, ir pieprasījusi, lai pamiers attiektos arī uz Libānu un tiktu atbloķēti tās aktīvi, lai varētu notikt Islamabadas sarunas, bet līdz šim ne viens, ne otrs nav īstenots.
No ASV puses prezidents Donalds Tramps pieprasījis Hormuza šauruma atvēršanu kā nosacījumu divu nedēļu pamieram.
Tomēr šaurums, caur kuru tiek pārvadāta piektā daļa pasaules naftas, nav atvērts normālai satiksmei, un Tramps piektdien apsolīja drīzumā panākt tā atvēršanu "ar vai bez" Irānas sadarbības.
Viņš piebilda, ka viņa galvenā prioritāte sarunās Islamabadā ir nodrošināt, lai Irānai nebūtu kodolieroču.
Nav zināms, vai abas puses tiksies aci pret aci, vai arī tās izmantos netiešo formātu, kas tika izmantots Omānas vadītajās sarunās pirms kara.
Pakistāna ir izveidojusi speciālistu grupu, lai palīdzētu abām pusēm sarunās par navigācijas, kodolenerģētikas un citiem svarīgiem jautājumiem, aģentūrai AFP pastāstīja kāds ar šo jautājumu pazīstams diplomātiskais avots.
Sarunas rūpīgi vēros citi galvenie reģiona dalībnieki, un Ēģipte un Turcija ir palīdzējušas ar starpniecību, kā arī Ķīna, ar kurām Pakistāna joprojām cieši koordinē sarunas, sacīja avots.
Oficiāli avoti norādīja, ka Pekina tiek meklēta kā iespējamais jebkuras ilgstošas vienošanās garants, un Tramps aģentūrai AFP apstiprināja, ka Ķīna palīdzējusi Teherānai sēsties pie sarunu galda.
Nebija skaidrs, vai Ķīna būs tieši pārstāvēta sarunās vai arī būs gatava uzņemties oficiālu lomu.
Ceļu uz pastāvīgu pamieru sarežģī Izraēlas apgalvojumi, ka pašreizējais pamiers neattiecas uz Libānu, kas ir pretrunā ar Irānas un Pakistānas nostāju.
Piektdien Libānā turpinājās Izraēlas gaisa uzlidojumi pret Irānas atbalstīto grupējumu "Hizbollah", neraugoties uz Irānas prasību tos pārtraukt.